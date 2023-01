Lavrov discutirá situação na Ucrânia e na Síria com homólogo paquistanês

MOSCOU, 29 de janeiro – RIA Novosti. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, durante conversas com o ministro das Relações Exteriores da República Islâmica do Paquistão, Bilawal Bhutto Zardari, discutirá a situação na Ucrânia e na Síria, bem como a cooperação na ONU e na SCO, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

As conversas de Lavrov com Bhutto-Zardari serão realizadas na segunda-feira.

“Moscou e Islamabad assumem posições próximas nas questões mais prementes da agenda internacional e regional. Estamos expandindo sistematicamente a cooperação tanto em formatos multilaterais, na ONU e na SCO, quanto bilateralmente. As principais áreas de cooperação com o Paquistão são o diálogo político em formato bilateral e em sites internacionais, desenvolvimento da cooperação comercial, econômica e energética”, disse o ministério.

Conforme observado no departamento, os chefes dos ministérios das Relações Exteriores da Rússia e do Paquistão discutirão maneiras de desenvolver a cooperação em áreas-chave. “A atenção principal será dada à discussão de questões internacionais atuais com ênfase na interação no âmbito da ONU e da SCO. Os tópicos de discussão serão a luta contra o terrorismo, bem como uma série de assuntos regionais, incluindo a situação no Afeganistão, Síria e Ucrânia”, acrescentou o funcionário. Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa.