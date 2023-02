Frigoríficos espiões chineses estão tornando a nova Guerra Fria ainda mais fria – CMIO

Eletrodomésticos podem ser usados ​​para vigiar os cidadãos ocidentais por meio de seus microchips fabricados na China, alerta um think tank de Washington

Da próxima vez que você abrir sua geladeira para um lanche noturno, cuidado, porque a China pode estar espionando você!

Ou assim diz um relatório recente de um think tank com sede em Washington chamado Observe, Orientate, Decide, Act (OODA), e afirma que aparelhos chineses, através dos microchips usados ​​em sua construção, podem ter a capacidade de cometer espionagem contra você por enviando informações de volta para Pequim.

Soa familiar? É a mesma linha que os políticos dos EUA usaram contra a Huawei e estão usando atualmente contra o TikTok e várias outras coisas da China. Existe alguma prova para nada disso? Não, mas quando algum foi necessário? O objetivo é criar medo deliberadamente para minar a posição de mercado dos produtos chineses e reforçar os objetivos protecionistas americanos, uma tática clássica do manual dos EUA.

Na verdade, o relatório foi enviado aos ministros do Reino Unido por um ex-diplomata, e o alarme em seu rastro está sendo levantado principalmente na mídia britânica. Embora a maioria das manchetes fale sobre espionagem potencial de cidadãos britânicos, as ameaças mencionadas incluem espionagem industrial e rastreamento das vendas de armas dos EUA.

Não é preciso muito para descobrir as raízes americanas do novo "Geladeira espiã chinesa" susto. A OODA não apenas está sediada na capital dos Estados Unidos, mas a maioria de seus especialistas e conselheiros possui experiência servindo ou trabalhando com as forças armadas dos Estados Unidos, a CIA e outras agências governamentais e de inteligência. O Reino Unido, por sua vez, é o principal aliado de Washington em seus esforços para conter e neutralizar a China.













Nos Estados Unidos, a maior indústria e mercado de todos é, de fato, o medo armado. O governo tem a capacidade, trabalhando em conjunto com a mídia estabelecida, de incitar pânico e paranóia em massa contra um determinado alvo, a fim de atingir as metas e objetivos do governo. Apesar de afirmar ser um “pensamento livre” e a democracia esclarecida, a população dos EUA, bem como a de seus aliados, é indiscutivelmente mais sujeita e mais receptiva à manipulação diplomática do que qualquer outra no mundo.

Foi a experiência da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria que moldou a capacidade das elites americanas de instilar o medo em massa como arma. Sempre tem a mesma lógica simples: X é uma ameaça terrível à liberdade e à democracia dos Estados Unidos, portanto devemos agir. Embora o macarthismo seja um dos exemplos mais famosos de como essa cultura pode se tornar desequilibrada, o exemplo mais revelador de todos os tempos é como os EUA fabricaram uma mentira de que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa e as daria a terroristas para usar contra América. Ao fazer isso, os EUA enquadraram uma guerra de agressão geoestratégica em um discurso falsificado de segurança nacional.

Existem inúmeros outros exemplos. No entanto, com a China, tomou uma nova dimensão. Ou seja, a utilização do medo e do macarthismo para minar Pequim como concorrente comercial. Isso envolveu a reciclagem da paranóia ao estilo da Primeira Guerra Fria de “infiltração” para direcionar produtos e serviços específicos. Por exemplo, enquanto os republicanos ainda utilizam todo o “vermelhos debaixo da cama” retórica em atacar estudantes chineses, espiões, etc, desta vez eles também a aplicam a qualquer empresa, serviço ou tecnologia, se o equivalente dos EUA não puder competir com o chinês.

Por exemplo, isso se torna "A Huawei está espionando você" ou "TikTok está espionando você." Mas, neste caso, um think tank dos EUA levou a questão a uma nova dimensão, argumentando que "Geladeiras e eletrodomésticos de fabricação chinesa estão espionando você." Embora a mídia retrate essas alegações como fatos e análises sérios, o que eles realmente estão fazendo é alarmismo. O verdadeiro objetivo por trás dessa retórica é pressionar pelos objetivos protecionistas dos EUA para desacreditar os avanços da China em tecnologias de ponta. Esses tipos de alegações são usados ​​para criar consenso político para proibições e listas negras, de modo que os produtos chineses (como o 5G) sejam removidos do mercado. Os EUA agem e depois pressionam os aliados a fazerem o mesmo.













O ataque específico a geladeiras e outros eletrodomésticos decorre da notícia de que, apesar das sanções dos EUA, as capacidades e a indústria de semicondutores da China estão começando a crescer e os esforços dos EUA não conseguiram sufocar o progresso chinês na forma de chips de baixo custo. Isso permitiu à China avançar na cadeia de valor em termos de bens de consumo sofisticados, como geladeiras, televisores etc., e ameaçar concorrentes estabelecidos. Então, qual é a reação dos EUA a esse desenvolvimento? Não é competir lealmente, mas agir de má fé e acusá-los de serem veículos de espionagem. Não importa se não há provas por trás dessas alegações, porque é uma “culpa por associação” lógica e fica na mente do público.

Portanto, deve-se esperar que haja uma pressão, possivelmente de senadores ou representantes dos EUA, para proibir, restringir ou aumentar a tarifa de produtos de consumo chineses de alta qualidade feitos com semicondutores chineses, para proteger os mercados americanos. Ele é projetado para complementar a lógica de “América primeiro.” Quando se trata de proteger e promover seus próprios interesses, os EUA estão prontos para jogar sujo, e incitar a paranóia em massa em seus próprios cidadãos é uma das maneiras de fazer isso – de armas de destruição em massa a geladeiras espiãs chinesas.