Transferências de petróleo russo no mar aumentam à medida que os custos de frete aumentam – Bloomberg – CMIO

Um recorde de 14 milhões de barris de petróleo transoceânico foi recarregado este mês e enviado para a Ásia, informou a agência de notícias

As transferências navio a navio (STS) de petróleo bruto russo atingiram volumes recordes desde o início de janeiro em meio ao aumento dos custos de frete devido às sanções da UE, informou a Bloomberg citando dados de rastreamento.

As transferências STS são uma parte rotineira do comércio de petróleo e são comumente usadas para mover petróleo bruto ou produtos petrolíferos de navios de grande capacidade para navios-tanque menores no mar.

Até agora, cinco transportadores de petróleo muito grandes (VLCCs), os maiores navios convencionais do setor, provavelmente estiveram envolvidos nas transferências do Urals STS, disse a agência de notícias.

Um total de 19 milhões de barris de petróleo russo nos Urais pode ter sido transferido em dezembro e janeiro, de acordo com dados de rastreamento. Somente neste mês, as operações STS podem atingir um recorde de 14 milhões de barris.

As transferências marítimas acabaram sendo uma maneira mais eficiente de entregar petróleo russo aos consumidores após um embargo ocidental às exportações de petróleo bruto do país sancionado.

A proibição do petróleo russo transportado por via marítima, juntamente com um teto de preço de US$ 60 por barril, foi introduzida pela UE, nações do G7 e Austrália em 5 de dezembro.

As medidas aumentaram os custos de frete, incluindo seguro, e levaram à escassez de navios. Enquanto isso, as embarcações envolvidas em operações STS no mar podem usar o seguro padrão se o óleo a bordo for vendido por US$ 60 ou menos.

Pontos de acesso para transferências entre navios são locais como a cidade autônoma espanhola de Ceuta, na costa norte da África, e o porto grego de Kalamata. Dados de rastreamento por satélite mostram que a maior parte do petróleo russo dos Urais foi transferida em Ceuta para ser transportada para a Ásia.

