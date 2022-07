Rússia suspenderá fornecimento de gás à UE — CMIO

O gasoduto de gás natural Nord Stream da Rússia para a Alemanha será fechado por dez dias para manutenção anual, confirmou a empresa responsável pelo projeto na sexta-feira.

Ambas as cadeias do gasoduto vão interromper as operações para obras de reparação de 11 a 21 de julho. A operadora acrescentou que a paralisação foi previamente acordada com todos os parceiros.

“A Nord Stream AG fechará temporariamente ambas as linhas de seu sistema de gasodutos para trabalhos de manutenção de rotina, incluindo testes de elementos mecânicos e sistemas de automação para garantir operações de gasoduto confiáveis, seguras e eficientes.” lê-se a declaração.

A Alemanha está preocupada com o processo, temendo que o fluxo de gás não seja reativado, informou o Financial Times na semana passada.

De acordo com o jornal, a redução de 60% no fluxo de gás da Gazprom no mês passado devido a um problema técnico com peças aumentou os temores de que o fornecimento possa ser completamente interrompido. Isso ocorre quando a Europa Ocidental está tentando aumentar as reservas de gás antes da temporada de inverno.













Nos últimos anos, o déficit relacionado à manutenção no fornecimento via Nord Stream foi compensado pelo aumento dos fluxos através da Ucrânia ou da Polônia. No entanto, vários funcionários e representantes da indústria disseram ao FT que temem que a Rússia não faça isso desta vez, deixando o continente enfrentando a escassez de gás.

Em resposta, o governo alemão lançou uma segunda fase de ‘alarme’ de seu plano de emergência de gás de três níveis. Berlim alertou que está enfrentando uma grave escassez de combustível em meio à diminuição da oferta da Rússia.

O governo alemão anunciou anteriormente que o país havia feito uma “amargo” decisão de reiniciar as centrais eléctricas a carvão para fazer face a uma possível crise energética no próximo Inverno.

A Nord Stream AG, que é de propriedade majoritária da Gazprom, insiste que as informações de manutenção foram divulgadas adequadamente em conformidade com o Regulamento da UE sobre integridade e transparência do mercado de energia no atacado.

“O cronograma das atividades de manutenção foi coordenado de perto com os parceiros upstream e downstream da Nord Stream”, acrescentou.

