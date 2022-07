A Rússia está expulsando o Ocidente dos principais acordos de energia? — RT Notícias de Negócios

O Japão já havia dito que não abriria mão de seus interesses no projeto Sakhalin-2, que é importante para sua segurança energética. Moscou anteriormente acusou o Japão de se beneficiar de sua participação no projeto enquanto era uma “nação hostil” que se juntou ao Ocidente na imposição de sanções à Rússia. Não será fácil para o Japão se retirar do projeto, apontam especialistas. A substituição do GNL russo pelo Sakhalin-2 custaria a Tóquio US$ 15 bilhões, com o preço das importações subindo 35% se a Mitsui e a Mitsubishi optarem por sair. Mas agora a Rússia poderia tomar a decisão pelo Japão e redirecionar suas importações para outras nações, como China, Índia ou Vietnã.