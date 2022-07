EUA ultrapassam a Rússia nas exportações de gás para a UE — CMIO

Volumes de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA foram maiores do que o gás canalizado russo em junho

Pela primeira vez, a UE comprou mais gás natural liquefeito (GNL) dos EUA do que gás natural via gasoduto da Rússia, o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE) Fatih Birol twittou na quinta-feira, acrescentando que a proporção mudou devido às últimas redução dos suprimentos russos.

“Os recentes cortes acentuados da Rússia nos fluxos de gás natural para a UE significam que este é o primeiro mês na história em que a UE importou mais gás via GNL dos EUA do que via gasoduto da Rússia”, disse. escreveu Birol.

“A queda na oferta russa exige esforços para reduzir a demanda da UE para se preparar para um inverno difícil”, disse. ele adicionou.

O aumento nas importações de GNL americano ocorre em meio à tentativa da União Europeia de reduzir a dependência da energia russa, o que torna difícil para o bloco aumentar as sanções relacionadas à Ucrânia.

Em junho, o fornecimento de gás russo através do gasoduto Nord Stream foi reduzido em 60% devido a problemas técnicos decorrentes de penalidades ocidentais contra Moscou. A Gazprom da Rússia disse que a fornecedora de equipamentos alemã Siemens Energy não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de gás a uma estação de compressão a tempo, pois as turbinas reparadas estavam presas em uma instalação de manutenção no Canadá devido às sanções de Ottawa à Rússia.













Além disso, a operadora do gasoduto planeja interromper os fluxos de gás para a Alemanha por 10 dias em meados de julho devido à manutenção anual programada. De acordo com um comunicado da Nord Stream AG, ambas as seções da rota serão interrompidas de 11 a 21 de julho.

A Rússia também interrompeu o fornecimento de gás para Finlândia, Polônia, Bulgária, Orsted da Dinamarca, empresa holandesa GasTerra e gigante de energia Shell por seus contratos alemães – por se recusar a adotar o esquema de pagamento de gás por rublos introduzido por Moscou em resposta às sanções.

Em março, a UE concordou em comprar 15 bilhões de metros cúbicos adicionais de GNL dos EUA este ano em uma tentativa de limitar as compras de gás russo. O bloco quer substituir um terço das importações russas de gás por GNL de várias fontes em 2022.

Até recentemente, os volumes anuais de gás da Rússia para a Europa totalizavam cerca de 150 bilhões de metros cúbicos, com outros 14-18 bilhões de metros cúbicos enviados na forma de GNL. Mais de 40% das importações totais de gás natural do continente vieram da Rússia.

