JP Morgan soa alarme sobre as perspectivas do preço do petróleo — CMIO

Os analistas do banco alertam que um corte russo no pior caso levará o petróleo a US $ 380 por barril

Os preços globais do petróleo podem atingir um “estratosférico” US$ 380 por barril se as penalidades ocidentais levarem a Rússia a impor cortes de produção de retaliação, segundo analistas do JPMorgan Chase.

“O risco mais óbvio e provável com um teto de preço é que a Rússia pode optar por não participar e, em vez disso, retaliar reduzindo as exportações”. os analistas escreveram em uma nota vista pela Bloomberg.

“É provável que o governo possa retaliar cortando a produção como forma de infligir dor ao Ocidente. O aperto do mercado global de petróleo está do lado da Rússia.”

No final de junho, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou planos de colocar um embargo ao seguro de navios que transportam petróleo russo, como parte das sanções contra Moscou por seu ataque à Ucrânia.













Anteriormente, as nações do Grupo dos Sete concordaram em explorar um possível teto de preço do petróleo russo para limitar a capacidade de Moscou de gerar receita com as vendas.

Introduzida pela primeira vez pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, a ideia foi então adotada pelo G7, que está considerando um embargo ao petróleo russo marítimo, a menos que seja comprado a um preço a ser acordado com parceiros internacionais.

Especialistas do JP Morgan Chase observaram que a Rússia, atingida pelas sanções, pode se dar ao luxo de cortar a produção diária de petróleo em até cinco milhões de barris sem prejudicar excessivamente a economia, dada a robusta posição fiscal de Moscou.

