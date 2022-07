Primeiro estado dos EUA quer proibir tratamentos de afirmação de gênero para crianças — CMIO

Alabama cita recente decisão sobre aborto ao pedir a proibição de bloqueadores de puberdade para menores

O estado do Alabama pediu a um tribunal federal que mantenha a proibição dos chamados tratamentos médicos de afirmação de gênero para jovens transgêneros, citando uma recente decisão da Suprema Corte que permitiu que os governos estaduais proibissem o aborto.

Em um documento de 76 páginas arquivado no 11º Tribunal de Apelações dos EUA na segunda-feira, o procurador-geral do Alabama, Steve Marshall, insistiu que uma liminar anterior sobre a proibição do estado de tratamentos transgêneros deveria ser revogada, uma vez que tal cuidado não é protegido pela 14ª emenda à a Constituição dos EUA, pois não é “profundamente enraizado na história e nas tradições da nação”.

“O Legislativo determinou que a transição de tratamentos em particular é muito arriscada para autorizar, então são esses tratamentos que os Autores devem mostrar que a Constituição protege”, diz o breve. “Mas ninguém –adulto ou criança– tem o direito de fazer a transição de tratamentos profundamente enraizados na história e tradição de nossa nação.”

O argumento do estado se assemelha muito ao raciocínio por trás da recente decisão da Suprema Corte dos EUA de derrubar Roe v. Wade, que removeu as proteções federais ao aborto e colocou a responsabilidade de legalizar ou proibir o procedimento em estados individuais e seus cidadãos.













Juízes da Suprema Corte que decidiram a favor da revogação da legislação argumentaram que interromper uma gravidez não era um direito constitucional fundamental porque não foi explicitamente mencionado na Constituição dos EUA e não foi “profundamente enraizado na história e tradição desta nação.”

No documento, Marshall insiste que a Constituição reserva ao estado, e não aos tribunais ou grupos de interesse médico, a autoridade para determinar que “intervenções esterilizantes” são muito perigosas para menores, acrescentando que o Estado tem o direito de regular ou proibir tais intervenções para crianças “mesmo que um adulto queira as drogas para seu filho”.

O Procurador-Geral também observou que a pesquisa sobre esses “novas intervenções” era pobre e que não havia comprovação de que ofereciam alívio duradouro a crianças que sofrem de sofrimento relacionado ao gênero. “A pesquisa que existe já está desatualizada – um fato notável, dado que o estudo seminal sobre crianças em transição foi publicado há menos de uma década e não foi replicado”. ele adicionou.

Marshall também chamou a atenção para o fato de que o sofrimento relacionado ao gênero se tornou “um tsunami” como clínicas que oferecem “tratamentos de ‘transição’ em crianças estão vendo suas cargas de pacientes aumentarem em milhares de por cento”, lembrando que a nova tendência foi “preocupante”.

Em abril, o governador do Alabama, Kay Ivey, sancionou um projeto de lei que tornou crime fornecer tratamentos de afirmação de gênero a menores e pediu uma sentença de 10 anos de prisão e uma multa de US$ 15.000 para quem fornecesse bloqueadores de puberdade, hormônios ou procedimentos cirúrgicos para transgêneros. jovens com menos de 19 anos.

No entanto, essa legislação foi parcialmente bloqueada um mês depois por um juiz federal, que rejeitou a alegação do líder do Partido Republicano estadual de que os bloqueadores da puberdade eram “experimental,” e insistiu que os medicamentos de transição eram “tratamentos bem estabelecidos e baseados em evidências para a disforia de gênero em menores” endossados ​​por “pelo menos 22 grandes associações médicas”.