EUA devem sair da OTAN – congressista – CMIO

Os EUA devem sair da aliança transatlântica em vez de travar uma guerra por procuração contra a Rússia, diz um legislador republicano

Washington deveria sair da Otan em vez de enviar bilhões de dólares dos contribuintes para a Ucrânia e arriscar uma guerra nuclear, de acordo com uma congressista republicana que tem criticado fortemente a resposta de Washington à crise na Ucrânia.

A deputada da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, forte defensora do ex-presidente Donald Trump, defendeu o caso em uma série de tuítes na quinta-feira.

A Ucrânia é a “novo Iraque embrulhado com um lindo arco da OTAN, com um presente nuclear dentro”, ela escreveu.

“O povo americano não quer guerra com a Rússia, mas a OTAN e nossos próprios líderes tolos estão nos arrastando para uma. Devemos sair da OTAN.”

Ela descreveu a prestação de ajuda militar à Ucrânia, contra a qual votou no Congresso, como uma “guerra por procuração” contra a Rússia que os americanos não têm apetite.













“Moer a Ucrânia para lutar com a Rússia é nojento, eles poderiam ter sido um aliado”, disse. ela twittou.

Marjorie Taylor Greene também listou uma série de problemas que ela vê como mais prementes para o povo americano, desde o aumento da inflação até overdoses de fentanil e crimes desenfreados. As únicas pessoas que disputam um conflito com a Rússia são “aqueles que ganham dinheiro com isso”, ela alegou.

“ONGs, contratos de defesa de todos os tipos, subsídios, negócios, até ajuda humanitária, consultores políticos e muito mais” ela escreveu. “A guerra é uma indústria. Uma indústria mortalmente lucrativa.”

Belicistas em Washington buscando guerra com a Rússia “deve se vestir e ir lutar” mesmos, ela sugeriu. “Mande seus filhos e deixe os nossos em paz. Pague você mesmo.”