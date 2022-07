Pentágono encerra testes para nova ‘arma de microondas’ — CMIO

A Marinha e a Força Aérea dos EUA concluirão em breve um esforço de pesquisa de cinco anos em um sistema de energia direcionado de alta tecnologia

As Forças Armadas dos EUA vão executar um “teste da pedra angular” para uma nova arma de microondas de alta potência, de acordo com os desenvolvedores do Pentágono, que também notaram o progresso em um sistema de microondas separado destinado a derrubar inimigos “enxames de drones”.

Os testes finais da Arma de Ataque Eletromagnético Não Cinético Conjunto de Alta Potência (HiJENKS) serão conduzidos em conjunto pelo Laboratório de Pesquisa da Força Aérea (AFRL) e pelo Escritório de Pesquisa Naval em uma base militar perto do Lago China, na Califórnia, parte de testes intensivos que este verão que marcou o fim de um projeto de desenvolvimento de cinco anos.

Jeffry Heggemeier, que lidera a divisão de eletromagnetismo de alta potência da AFRL, disse que a arma ainda não encontrou uma plataforma, mas observou que seu tamanho menor permitiria uma variedade de usos em combate.

“Começaremos a analisar mais aplicativos específicos de serviço assim que fizermos este teste que demonstra a tecnologia”, ele disse a repórteres durante um briefing no final do mês passado.













O HiJENKS foi projetado para usar microondas de alta potência para desativar a eletrônica inimiga, com base em trabalhos anteriores realizados há mais de uma década sob o Projeto de Míssil Avançado de Microondas de Alta Potência Contra-eletrônica, também conhecido como CHAMP.

A Força Aérea também está avançando em outro sistema de microondas de energia direcionada, o Tactical High Power Operational Responder (THOR), que visa “desabilitar enxames de drones” que podem ameaçar tropas ou bases militares, de acordo com o gerente do programa THOR Adrian Lucero.

“Existem outros efetores por aí que se destinam a ir contra sistemas de drones, como armas, redes e sistemas a laser”. Lucero disse durante o mesmo presser de junho. “Mas o que o THOR traz para a mesa é que tem um alcance maior para afetar e tem um tempo de engajamento menor.”

Um protótipo do THOR foi recentemente enviado ao exterior para testes, durante os quais as equipes de desenvolvimento tentaram estender o alcance do sistema e aumentar sua potência, continuou Lucero, acrescentando que a arma era 94% confiável durante os testes e provou que poderia ser útil “no mundo real.”