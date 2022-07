Erdogan diz que a Turquia terá os melhores militares do mundo — CMIO

O líder disse que as forças armadas de seu país criaram uma Turquia ‘grande e poderosa’

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometeu tornar as forças armadas de Ancara “número um” no mundo, alegando que fez “inspirador” conquistas e grandes avanços na formação nos últimos anos.

Falando em uma cerimônia de formatura na sexta-feira na Universidade de Defesa Nacional da Turquia em Istambul, Erdogan saudou os militares por ajudarem “na construção de uma grande e poderosa Turquia”, adicionando: “não há ameaça que o exército não possa superar em terra, no mar e no ar”.

“Nós renasceremos constantemente e daremos novos passos até tornarmos as Forças Armadas turcas a número um do mundo com todos os seus elementos, treinamento, equipamentos, tecnologia e experiência”. continuou o presidente.

Embora ele reconhecesse “deficiências e aspectos que precisam ser melhorados” no sistema de treinamento militar de Ancara, Erdogan disse que a abertura da Universidade de Defesa Nacional em 2017 foi um grande ponto de virada, que “mudado completamente” educação e treinamento para novas tropas.













“Reunimos todas as nossas instituições militares de educação e treinamento sob o mesmo teto. Nessa estrutura conjunta, criamos um sistema educacional moderno que reflete tanto os exemplos do mundo quanto as necessidades de hoje”, disse. ele adicionou.

O presidente também abordou brevemente questões geopolíticas mais amplas durante seu discurso, discutindo a aliança da OTAN, da qual a Turquia é membro, e novos pedidos da Finlândia e da Suécia para ingressar no bloco.

“O primeiro passo é que os países candidatos à adesão aceitem nossos termos e assumam um compromisso por escrito, e os dois últimos países não são membros, estão sujeitos a um convite para adesão. Estes são um convite para participar”, ele disse. “Se cumprirem as condições, faremos a nossa parte.”

Ancara inicialmente se opôs aos pedidos de adesão, acusando os dois estados nórdicos de abrigar grupos terroristas, mas suavizou sua posição, agora exigindo que Helsinque e Estocolmo concordem em extraditar suspeitos de terrorismo se eles forem admitidos na Otan. Autoridades de todos os lados chegaram a um acordo de 10 pontos para resolver as questões pendentes no início desta semana, mas Erdogan mais tarde alertou que a Turquia ainda pode bloquear a mudança caso a Suécia ou a Finlândia reneguem suas promessas.