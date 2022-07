Sérvia diz que não será ‘soldado de infantaria da OTAN’ — CMIO

O Ocidente deve se desculpar por matar crianças sérvias na invasão de 1999, diz ministro do Interior da Sérvia

As nações ocidentais deveriam pedir desculpas à Sérvia em vez de forçá-la a se tornar um “Soldado de infantaria da OTAN” no conflito com a Rússia, disse o ministro do Interior sérvio Aleksandar Vulin. Belgrado não se deixará arrastar para “guerras alheias”, ele disse ao programa matinal na emissora Pink da Sérvia no sábado.

A posição de Belgrado em relação ao conflito em curso entre Moscou e Kiev é “muito claro,” Vulin disse, acrescentando que a Sérvia respeita a integridade territorial da Ucrânia, mas não aderiria ao regime de sanções contra a Rússia devido ao seu relacionamento próximo e amigável de longa data com Moscou.

O ministro do Interior estava respondendo às palavras da vice-primeira-ministra Zorana Mihajlovic, que havia dito anteriormente que um hipotético futuro gabinete sérvio deveria ser mais “específico” em sua posição sobre o conflito.













“Queremos fazer parte do conflito do Ocidente com a Rússia? Queremos esquecer todas essas décadas em que a Rússia nos apoiou? Queremos esquecer todos esses séculos de fraternidade eslava?” Vulin perguntou retoricamente enquanto defendia a posição de seu governo sobre o assunto.

A Sérvia respeita a integridade territorial “de todas as nações”, disse o ministro, acrescentando que Belgrado também “respeita o direito internacional, ao contrário da União Europeia”. Vulin então criticou Bruxelas pelo que chamou de falha em respeitar a soberania e a integridade territorial da Sérvia.

Os EUA e seus aliados violaram os direitos soberanos da Sérvia ao reconhecer a independência de Kosovo, argumentou Vulin. Toda vez que autoridades americanas ou outras autoridades ocidentais pedem a Belgrado que imponha sanções à Rússia, Vulin diz que pergunta quando eles fariam o mesmo pela violação da integridade territorial da Sérvia.

Se você quer manter a integridade territorial e a soberania como o princípio mais importante da política internacional… comece com a Sérvia.

Se Washington, Bruxelas e seus aliados respeitassem a lei internacional, teriam retirado o reconhecimento de Kosovo, argumentou Vulin. Um caminho para respeitar a integridade territorial de outras nações começaria com eles dizendo “desculpe” e admitindo que foram “errado em bombardear” Sérvia, além de pedir desculpas pelas crianças que mataram, acrescentou o ministro.













Em vez disso, os EUA e a UE querem que a Sérvia se torne “um soldado de infantaria da OTAN”, tornar-se “alguém que quer se envolver em um conflito com a Rússia”, ele disse.

“Somos muito claros: não entraremos em conflito com a Rússia, não nos envolveremos em guerras de outras pessoas, não seremos soldados de infantaria de outra pessoa.”

A Sérvia é uma das poucas nações europeias que não impuseram sanções à Rússia por sua operação militar na Ucrânia. Belgrado tem sido repetidamente alvo de apelos da UE para “siga sua liderança” e aderir ao regime de sanções, ao qual resistiu.

O presidente sérvio Aleksandar Vucic disse no final de junho que a UE estava “completamente em guerra com a Rússia”, acrescentando que Bruxelas é muito “Bravo” em Belgrado por não seguir o exemplo. O presidente disse na época que a Sérvia continuaria seguindo seu caminho na UE sem sacrificar seus laços com Moscou, acrescentando que “deve haver uma abordagem racional e pragmática.”

Vulin também disse anteriormente que as nações ocidentais estão tão desesperadas para fazer a Sérvia aderir ao regime de sanções anti-Rússia porque precisam de Belgrado do seu lado para “absolvê-los dos pecados de violar o direito internacional” na própria Sérvia.