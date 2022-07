Celebração de 4 de julho cancelada por tiroteio policial mortal — CMIO

Policiais da cidade norte-americana de Akron dispararam quase 100 tiros contra um homem negro durante uma perseguição no início desta semana.

A cidade americana de Akron, Ohio, cancelou suas comemorações do Dia da Independência após um tiroteio policial de alto nível no início desta semana, que viu vários policiais disparando quase uma centena de tiros contra um jovem negro que estavam perseguindo. O homem morreu após mais de 60 tiros atingirem seu corpo.

O prefeito de Akron, Dan Horrigan, um democrata, chamou o incidente “um dia sombrio para nossa cidade” na sexta-feira, quando ele anunciou que as autoridades de Akron não realizariam nenhuma das festividades planejadas para o 4 de julho durante o fim de semana do feriado. O Rib, White, & Blue Festival estava programado para começar na sexta-feira no centro de Akron e durar até segunda-feira.

“Sinto fortemente que este não é o momento para uma celebração liderada pela cidade”. Horrigan explicou. A decisão foi causada por um tiroteio policial de alto nível que ocorreu na segunda-feira e já levou a alguns protestos na cidade.

Naquela época, um grupo de policiais tentou parar Jayland Walker, um homem negro de 25 anos, que trabalhava como motorista de entrega de comida DoorDash. Walker teria se recusado a obedecer às ordens dos oficiais. De acordo com o Departamento de Polícia de Akron, ele também disparou uma arma de fora de seu veículo durante a perseguição, relata o Washington Post.













Uma arma também foi encontrada no carro de Walker, segundo a polícia. No entanto, um dos advogados de sua família, Boddy DiCello, disse ao WaPo que havia “sem provas” a arma estava no carro durante a perseguição ou que foi disparada contra um policial. A família de Walker também negou que Jayland tenha disparado contra a polícia.

Em determinado momento, o homem saltou de seu veículo em movimento e tentou fugir a pé. “As ações do suspeito fizeram com que os policiais percebessem que ele representava uma ameaça mortal para eles”. disse a polícia em um comunicado publicado no Facebook. “Em resposta a essa ameaça, os policiais dispararam suas armas de fogo, atingindo o suspeito”. Walker foi declarado morto naquela cena.

Oito policiais dispararam um total de mais de 90 tiros em Walker, atingindo-o mais de 60 vezes, disse DiCello à WaPo, citando registros de autópsias. “Há feridas em todos os lados e partes de seu corpo”, disse o advogado.

A polícia não comentou essa informação. Em vez disso, a declaração dizia que “os oficiais imediatamente chamaram o EMS quando começaram a administrar os primeiros socorros até a chegada dos paramédicos”.













A força prometeu divulgar imagens de câmeras corporais do incidente na tarde de domingo. Os policiais envolvidos no tiroteio foram colocados em licença administrativa remunerada durante o período da investigação iniciada pelo Departamento de Investigação Criminal de Ohio, disse a polícia, acrescentando que uma investigação interna separada seria conduzida por seu Escritório de Padrões Profissionais e Responsabilidade. também. Nenhum dos policiais envolvidos foi identificado publicamente até agora.

Na quinta-feira, manifestantes se reuniram do lado de fora do escritório do Departamento de Polícia de Akron e bloquearam o tráfego local para exigir “Justiça para Jayland.” De acordo com DiCello, Walker não tinha antecedentes criminais. O homem trabalhou para a Amazon antes de se mudar para a DoorDash, disse o advogado a jornalistas na quinta-feira.

A família de Walker disse que eles eram “Bravo” e “doente” sobre o incidente, mas também pediram aos manifestantes que permaneçam pacíficos, inclusive no domingo, quando as imagens da câmera corporal forem divulgadas. “Estamos muito preocupados que este vídeo vá fazer com que Akron queime, e não queremos isso. Ninguém quer isso”, disse o advogado.

Este é o terceiro tiro fatal policial em Akron desde o final de dezembro, de acordo com alguns meios de comunicação dos EUA. Mais de 1.040 pessoas foram baleadas e mortas por policiais nos EUA em 2021, informou o WaPo.