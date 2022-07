Conflito na Ucrânia não será o foco do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, diz especialista

“Em governos passados, houve uma articulação no âmbito do G4, com Alemanha, Japão, Brasil e a própria Índia tentando uma vaga como membro permanente. Essa coalizão perdeu força, muito porque as relações entre os países ficaram estremecidas. A própria relação do Brasil com os EUA e com a França atualmente também não é muito harmoniosa. Então parece que não tem um ambiente muito propício para avançar nessa pauta. Não acredito que o Brasil vá apostar nesse argumento neste momento.. Pelo menos durante o governo Bolsonaro”, finaliza Roder.