Ações dos EUA têm pior início em mais de 50 anos – CMIO

Os futuros de ações dos EUA continuaram a cair na manhã de sexta-feira, após o pior início de ano em décadas. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,7% nas negociações pré-mercado, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq 100 estão caindo 0,67% e 0,59%, respectivamente.

As ações estenderam as perdas da sessão de quinta-feira, com o Dow caindo 15,3% até agora este ano – marcando seu pior desempenho no primeiro semestre desde 1962. O índice S&P 500 encerrou o primeiro semestre de 2022 em queda de 20,6% para seu pior início de ano desde 1970. A queda de 29,5% do Nasdaq até agora em 2022 marcou seu pior primeiro semestre já registrado.

As perdas acentuadas no primeiro semestre ocorrem no momento em que os investidores enfrentam os riscos de uma desaceleração econômica e uma política monetária mais apertada, já que o Federal Reserve dos EUA responde à inflação com aumentos agressivos nas taxas de juros. O Fed elevou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual em junho, marcando o maior aumento da taxa desde 1994.

