Estimativa da inflação na zona do euro sobe para 8,6%, diz União Europeia

Conforme os dados do Eurostat, o setor de energia foi responsável por 2,8 pontos percentuais da inflação anual em junho de 2022, seguido dos alimentos, com 1,4 pontos percentuais. A inflação também subiu nos serviços e no setor de bens industriais não energéticos.

De acordo com a estimativa, os países com as maiores taxas de inflação na zona do euro em junho são Estônia (22%), Lituânia (20,5%), Letônia (19%), Eslováquia (12,5%) e a Grécia (12%). Apenas dois países na região tiveram recuos na taxa anual de inflação: Alemanha (-0,5%) e Países Baixos (-0,3%). A inflação total nesses países é de, respectivamente 8,2% e 9,9%.