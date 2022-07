Europa “cria um monstro na Ucrânia”, disse Lukashenko

MINSK, 2 de julho – RIA Novosti. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que o novo nazismo no Ocidente atingiu seu auge e também se manifesta nos apetites geopolíticos dos países vizinhos da UE, que estão olhando ansiosamente para os territórios fronteiriços da Bielorrússia e da Ucrânia.

“Devemos encarar a verdade: o novo nazismo não está mais apenas levantando a cabeça, ele se levantou em toda a sua altura. Vemos isso nos apetites geopolíticos de nossos vizinhos ocidentais, que estão olhando ansiosamente para os territórios fronteiriços bielorrussos e ucranianos E eles não têm vergonha de falar abertamente sobre uma possível anexação”, disse Lukashenko no sábado em Minsk em uma reunião solene na véspera do Dia da Independência da Bielorrússia.

Segundo ele, os países bálticos se comportam como fanáticos: estão tão obcecados com o desejo de prejudicar a economia bielorrussa que estão prontos para sacrificar seu próprio povo. “Há muito tempo dividem seus habitantes em cidadãos e não-cidadãos, privando-os, portanto, dos direitos civis. O que é isso, senão a segregação, não a ascensão de um grupo da população sobre outro por linhas étnicas? O que é isso, se não não é uma manifestação de racismo e nazismo?”, – disse Lukashenka.

Ele observou que, no passado, a Europa Ocidental criou um monstro chamado Alemanha nazista, e agora “o monstro está sendo criado na Ucrânia, eles estão tentando criar a imagem do inimigo, inclusive dos bielorrussos”.

O presidente disse que o Ocidente não gosta da independência da Bielorrússia. “A independência da Bielorrússia é uma oportunidade para nossos amigos virem para um país sem burocracia, onde não há prateleiras vazias nas lojas, como nos EUA, Grã-Bretanha, Alemanha, e não há vale-refeição para os pobres, como na França, onde não precisam abrir mão do aquecimento no inverno, como os residentes de Londres ou Riga, onde não é preciso economizar água, como em Berlim, e combustível, como em toda a União Européia. Quem no Ocidente gosta dessa nossa independência?” Lukashenka continuou.