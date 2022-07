Em busca de autossuficiência, México inaugura 8ª refinaria de petróleo da estatal Pemex

A nova unidade de refino em Olmeca ainda está em construção e é considerada um dos principais projetos de infraestrutura da administração do presidente mexicano. A refinaria será a maior da Pemex, conforme publicou a agência Reuters.

“O teste teve início aqui para que o complexo possa operar a toda capacidade”, disse López Obrador durante a inauguração no local, transmitida ao vivo nas redes sociais.

O atual governo mexicano declarou a autossuficiência do país em combustíveis e segurança energética como uma de suas principais prioridades. Apesar de reservas de petróleo substanciais, o país importa cerca de 70% da gasolina utilizada no mercado interno.

“Estamos nos preparando para ser autossuficientes e direcionar esses combustíveis ao mercado interno”, disse Obrador, conforme citado pelo jornal El País, que aponta que a refinaria é a primeira obra do tipo em mais em quatro décadas.

Além da planta em Tabasco, conhecida como Dos Bocas , o governo mexicano investe na ampliação da capacidade de processamento de petróleo bruto e de produção de gasolina em outras seis refinarias da Pemex. Recentemente, o governo também comprou a refinaria de Deer Park, no Texas, antes controlada pela Shell.

De acordo com a Secretaria de Energia mexicana, a capacidade planejada será atingida dentro de um período de seis a oito meses. Segundo López Obrador, o projeto custou US$ 12 bilhões (cerca de R$ 64 bilhões), incluindo impostos. Inicialmente a obra tinha custo estimado de US$ 8 bilhões (cerca de R$ 42,6 bilhões).