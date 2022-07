Eles estão tentando atrair Minsk para o conflito na Ucrânia, disse Lukashenka

“Eles ainda estão tentando nos arrastar para a guerra na Ucrânia. O objetivo é o mesmo – lidar com a Rússia e a Bielorrússia de uma só vez. Eles supostamente se preocupam, dizem da Ucrânia que não gostariam que as tropas bielorrussas invadissem a Ucrânia. pela fronteira norte. Sim, eles ficariam felizes se nós entrássemos. Eles precisam disso, porque foi ordenado “de lá”, e eles não se importam com a morte de civis. Os políticos ucranianos e o presidente têm uma política: quanto mais Se os ucranianos morrerem, mais gritarão com o mundo inteiro sobre as atrocidades dos “fascistas” da Rússia e da Bielorrússia”, enfatizou o presidente bielorrusso.