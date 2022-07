Inflação na zona do euro acelera — CMIO

O escritório de estatísticas da UE, Eurostat, disse na sexta-feira que a inflação na zona do euro saltou 8,6% em junho em uma base anual, à medida que a crise do custo de vida se aprofundou. A taxa foi superior aos 8,1% registrados em maio, e ficou acima do esperado pelos economistas.

O aumento foi impulsionado principalmente pelos preços de energia e alimentos. Os dados preliminares do Eurostat sugerem que a energia terá a taxa homóloga mais elevada em junho (41,9%, face a 39,1% em maio), seguida da alimentação, álcool e tabaco (8,9%, face a 7,5%), bens industriais não energéticos (4,3 %, ante 4,2%) e serviços (3,4%, ante 3,5% em maio).

A inflação vem subindo de forma constante na zona do euro há mais de um ano, e atualmente é quatro vezes maior do que a meta estabelecida pelo Banco Central Europeu (BCE). O regulador, que prometeu combater o aumento dos preços, deve se reunir no final de julho para começar a aumentar as taxas de juros.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse no início desta semana que, se as perspectivas de inflação não melhorarem, “teremos informações suficientes para avançar mais rápido.”

