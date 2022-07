UE mira ouro russo – Bloomberg — CMIO

O ouro do país pode ser incluído na próxima rodada de sanções, diz o relatório

A União Europeia está trabalhando em novas sanções para incluir o ouro russo, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg na sexta-feira. De acordo com o relatório, a UE está procurando limitar as fontes de receita de Moscou.

Os preparativos para o novo pacote de sanções estão em andamento e alguns países pressionarão para adicionar mais medidas às propostas antes de serem apresentadas aos Estados membros para aprovação, disse uma das pessoas no relatório.

O relatório vem depois que os EUA proibiram as importações de ouro russo na terça-feira, com o Reino Unido, o Japão e o Canadá aderindo à proibição.

Analistas do setor descrevem a proibição do ouro russo como principalmente simbólica porque as sanções ocidentais fecharam em grande parte os mercados europeu e americano ao ouro da segunda maior mineradora de ouro do mundo. Especialistas acrescentam que a Rússia ainda tem a opção de vender o metal precioso diretamente para refinarias ou para compradores na China, Índia e Oriente Médio.

As exportações de ouro da Rússia foram estimadas em US$ 15 bilhões em 2021, segundo a Bloomberg.

