Mirziyoyev anunciou a adoção de medidas contra os violadores da segurança do Uzbequistão

Na semana passada, Mirziyoyev propôs a realização de um plebiscito sobre mudanças na constituição. De acordo com o projeto de emendas, “A República do Caracalpaquistão faz parte da República do Uzbequistão. No território da República do Caracalpaquistão são garantidos todos os direitos e liberdades previstos na Constituição e na legislação da República do Uzbequistão”. Mais cedo, o chefe de Estado tomou a iniciativa de atualizar a lei básica até dezembro de 2022. No final de maio, o parlamento criou uma comissão constitucional para desenvolver emendas. No final de junho, o projeto de lei constitucional de emendas foi submetido à Câmara Legislativa, foi aprovado em primeira leitura e publicado para discussão pública. De acordo com a decisão do parlamento, a discussão nacional do projeto durará até 4 de julho inclusive, depois o projeto será submetido a um referendo. O projeto de lei prevê mais de 200 alterações em 64 artigos da Constituição.