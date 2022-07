Biden enviou uma carta ao Congresso sobre a admissão da Finlândia e da Suécia à OTAN

“Estou apresentando um relatório sobre a admissão da República da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte”, escreveu Biden em um documento endereçado aos presidentes dos comitês.

Finlândia, Suécia e Turquia assinaram um memorando de segurança em 28 de junho. Os países concordaram em fortalecer a cooperação em combate ao terrorismo, incluindo a troca de informações e um acordo sobre a extradição de membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão. Ancara já havia atrasado o início do processo de adesão, expressando preocupação com o apoio de Estocolmo e Helsinque ao PKK.