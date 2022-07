Ministério das Relações Exteriores da Polônia aconselhou os cidadãos a não viajar para a Bielorrússia

No final de junho, o ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia, Vladimir Makei, observou que Minsk estava comprometido em desenvolver um diálogo com os países ocidentais, porque apenas as formas diplomáticas de resolver disputas ajudariam a garantir a paz e a estabilidade na região. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, destacou que Minsk visa um diálogo pacífico, embora seus vizinhos ocidentais estejam puxando tropas da OTAN para a fronteira. A Polônia em junho, no contexto da crise migratória, construiu barreiras de cinco metros de altura na fronteira com a Bielorrússia.