A OTAN, em seu novo conceito estratégico, observa que as políticas da China vão contra os interesses e valores da organização . A versão anterior do conceito, adotada em 2010, não incluía a China.

De acordo com Wang Iwei, vice-diretor do Instituto de ideias Xi Jingpin na Universidade Popular (Renmin) da China, a intenção da OTAN é transformar o bloco em uma ferramenta de dissuasão da China.

“A intenção da OTAN é evidente: sob o pretexto de observar as chamadas regras da ordem internacional, integrar vários “pequenos grupos” sob a liderança dos EUA no quadro da OTAN e transformar a aliança em um instrumento estratégico dos EUA para dissuadir a China”, opina o especialista.

Wang Gaigai, chefe do centro analítico Glory Diplomacy, aponta que a chave para a resposta da China à OTAN é manter uma “posição racional, contida e dura”.

“Por um lado, não podemos destruir intencionalmente nossas relações com os EUA, nem podemos prejudicar intencionalmente nossas relações com a Europa. Por outro lado, não devemos de maneira nenhuma ceder em questões-chave”, disse Gaigai.

O especialista notou que atualmente os EUA sozinhos não podem forçar a China a seguir suas regras . Por isso, no futuro eles inevitavelmente aumentarão a pressão sobre a Europa no âmbito da dissuasão chinesa. Ele acrescenta que, atualmente, a OTAN não representa um perigo real para a China.

Wang Gaigai opina que uma verdadeira ameaça à China só surgirá se os democratas, junto com o presidente Joe Biden, concentraram nas suas mãos o poder nos EUA durante muito tempo, o que levará à união da Europa e Washington contra a China.

No entanto, ele acredita que este cenário é improvável, dado o descontentamento do povo com os democratas nos EUA.