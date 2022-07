Erdogan adverte que Suécia e Finlândia não se juntarão à OTAN até cumprirem suas promessas

Na terça-feira (28) foi anunciado que a Suécia, a Finlândia e a Turquia chegaram a um acordo para permitir a adesão dos dois primeiros países ao bloco militar, com os três lados atingindo um compromisso. O memorando trilateral prevê que Estocolmo e Helsinque combatam todas as atividades ligadas ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), proibido na Turquia, inclusive extraditando seus membros, e cancelem o embargo à indústria de defesa turca, prevendo ainda a cooperação entre os três lados.