Casa Branca fala em proteger 'futuro da ordem mundial liberal' em resposta aos preços da gasolina

“O que vocês ouviram hoje [1º] do presidente foi uma clara articulação dos interesses em jogo. Trata-se do futuro da ordem mundial liberal, e temos que permanecer firmes”, disse Deese em entrevista à CNN, em referência à declaração de Biden de que os cidadãos americanos continuarão pagando mais pelo gás “enquanto for preciso” para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

O assessor econômico da Casa Branca elogiou os esforços do presidente dos EUA em reduzir os preços dos combustíveis e os planos para colocar um teto nos preços do petróleo russo, apesar do embargo americano. O alto funcionário mencionou ainda que os preços já caíram 20 cêntimos desde o auge, apesar de se apressar a admitir que ainda estavam inaceitavelmente altos .

Os preços da gasolina e a alta da inflação, que Biden diz ser culpa do “imposto de Putin”, continuam sendo as críticas principais à presidência de Joe Biden e as razões por trás da queda de sua taxa de aprovação, apesar da subida dos preços ter começado meses antes da operação militar especial russa na Ucrânia. Quase 70% dos americanos estão descontentes com a forma como Biden lida com a economia, enquanto 85% acreditam que o país está indo na direção errada.