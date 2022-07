Rússia e forças aliadas concluem a libertação de Lisichansk

As tropas russas já haviam cortado, no último dia 29, o acesso à última grande estrada que liga os militares ucranianos a Siversk, na República Popular de Donetsk (RPD).

De acordo com a fonte, as Forças Armadas da Ucrânia buscaram parar a ofensiva do Exército russo minando ativamente campos e plantações florestais ao redor de Lisichansk.