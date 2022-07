China e Rússia querem criar alternativa ao G7 – mídia — CMIO

O jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung informa que Pequim e Moscou esperam expandir o BRICS para incluir mais quatro nações

China e Rússia querem que o BRICS, um clube das cinco principais economias emergentes, se torne um contrapeso ao Grupo dos Sete (G7), dominado pelo Ocidente, informou um jornal alemão. Para tanto, Pequim e Moscou aparentemente buscam ampliar o grupo, cujos outros três participantes são Brasil, Índia e África do Sul.

Em um relatório na quarta-feira, o Frankfurter Allgemeine Zeitung afirmou que desde o início da ofensiva da Rússia contra a Ucrânia e a imposição de amplas sanções ocidentais, Moscou vem tentando fortalecer e expandir suas alianças com nações da Ásia, África e América Latina. O Kremlin supostamente alimentou a esperança de transformar o BRICS em uma alternativa ao G7 por anos, depois de ter sido expulso do antigo G8. De acordo com o jornal alemão, o Kremlin agora dobrou esses esforços.

Na segunda-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, anunciou que mais duas nações, Argentina e Irã, se inscreveram para se juntar ao grupo. Em seu canal no Telegram, a diplomata observou que isso aconteceu “enquanto a Casa Branca pensava no que desconectar, banir ou estragar no mundo.”













Mais cedo, autoridades de Teerã e Buenos Aires confirmaram a disposição de seus países de se tornarem membros plenos.

Também comentando no Telegram, o senador russo Aleksey Pushkov, que anteriormente atuou como chefe do Comitê de Relações Exteriores da Duma, argumentou na segunda-feira que “embora o BRICS não o declare, ele é capaz de se tornar uma alternativa e até um contrapeso ao G7 no futuro ao unir os países líderes do mundo não-ocidental.” Pushkov descreveu as propostas do Irã e da Argentina como um “avanço, pois isso não apenas mina os esforços do Ocidente para isolar a Rússia, mas também expande consideravelmente a organização político-econômica superior do mundo não-ocidental.”

Enquanto isso, especialistas citados pela agência de notícias russa RIA Novosti afirmaram que mais dez nações poderiam se juntar ao BRICS no futuro, incluindo México, Turquia e Arábia Saudita.

De acordo com o Frankfurter Allgemeine Zeitung, outro membro fundador do BRICS, a China, também está ansioso para ver o clube se expandir ainda mais. Pequim supostamente quer convidar a Indonésia e o Egito para a organização. Assim como a Rússia, a China considera um BRICS maior como uma alternativa potencial ao G7, dominado pelo Ocidente, afirma o artigo.

Com esse objetivo em mente, alega o jornal, o presidente chinês Xi Jinping remarcou a cúpula virtual do grupo de 4 de julho a 23 de junho. .

O relatório sugere que a China também convidou 13 nações convidadas para o evento para demonstrar a crescente influência global do grupo. Entre esses países estão Egito, Fiji, Argélia, Camboja, Tailândia, Indonésia e Malásia.

Em seu discurso, o presidente Xi Jinping descreveu o BRICS como um contraprojeto e um “grande família,” em oposição às alianças lideradas pelos EUA, que ele chamou de “hegemônicos, pequenos círculos.”

Enquanto o Ministério das Relações Exteriores da China anunciou após a cúpula que todos os estados membros do BRICS apoiaram a ideia de expandir o grupo, Brasil, Índia e África do Sul não estão inteiramente na mesma página sobre o assunto, afirmou o Frankfurter Allgemeine Zeitung.