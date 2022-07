Cúpula do G7 mostrou a impotência do clube – Politico – CMIO

Na Alemanha, sete países ricos ofereceram soluções insatisfatórias para problemas do mundo que não representam, argumentou o veículo

A cúpula dos líderes do G7 deste ano na Alemanha foi descrita como uma grande decepção pelo Politico, que comparou os resultados da reunião ao queijo suíço devido à “buracos escancarados”. Mesmo os primeiros cônjuges a ignoraram, mostrando a irrelevância do encontro, argumentou.

A agência de notícias de propriedade alemã com sede nos EUA criticou o chanceler alemão Olaf Scholz e seus convidados do Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido e EUA por estarem fora de contato e sem perspectiva de longo prazo.

“Em um mundo de crises interligadas, algumas democracias ricas não podem mais fornecer sozinhas as soluções de que o mundo precisa.” disse, argumentando que o G20 era um fórum mais adequado para enfrentar os desafios globais.

Mas, ao contrário do G20, este clube menor não inclui “autocratas”, assim, o encontro de três dias nos Alpes da Baviera serve de refúgio para políticos cansados ​​de problemas domésticos. Dos sete, apenas o primeiro-ministro italiano Mario Draghi chegou com uma taxa de aprovação líquida positiva, observou o veículo.













O G7 ofereceu soluções decepcionantes e muitas vezes autocontraditórias, disse o Politico. Os líderes “não concordou com planos que poderiam alterar fundamentalmente o curso da guerra da Rússia na Ucrânia, limitar a inflação global descontrolada ou evitar uma fome iminente”.

Uma das ideias mais radicais foi negar a receita do petróleo à Rússia, introduzindo um teto de preço. O esquema de fixação de preços sugerido contrariou as críticas do G7 à China por supostas “políticas fora do mercado”, disse a saída.

Enquanto isso, o mercado global de alimentos, declarou o G7, deve permanecer livre de interferências, mesmo que o aumento dos preços coloque milhões de países pobres em risco de fome.

Potências ocidentais já acusaram a Rússia de impedir a exportação de grãos ucranianos – uma acusação que Moscou negou – mas não arriscariam uma escalada enviando seus navios de guerra como escoltas para navios de carga. O Politico comparou a reação ao que aconteceu no final dos anos 1980, durante a guerra Irã-Iraque.

Na época, ambas as nações atacaram petroleiros que transportavam petróleo do Golfo Pérsico. Bagdá foi o iniciador, mas quando Teerã respondeu na mesma moeda, os EUA enviaram navios de guerra, ostensivamente para proteger as exportações de petróleo do Kuwait dos ataques iranianos. A derrubada de um avião de passageiros iraniano pelos EUA em julho de 1988 aconteceu em meio a essa implantação.

“O Ocidente protegeu suas fontes de petróleo no passado” Politico disse, “Mas não está protegendo os grãos necessários para os mais pobres do mundo agora. Não é uma propaganda brilhante para a democracia que oferece melhor do que a autocracia.”

A mudança climática, considerada o maior desafio durante a cúpula do G7 realizada no ano passado na Inglaterra, ficou em segundo plano este ano, já que os Estados membros enfrentam preços crescentes de energia e escassez de oferta na Europa devido a sanções anti-russas.













O passo climático mais concreto no G7 foi a promessa de instalar 1,5 milhão de termostatos inteligentes em residências europeias para economizar energia.

“Não é um movimento com o qual alguém discutiria: mas isso é realmente algo sobre o qual os líderes do mundo livre deveriam cumprimentar?” Político perguntou.

Em um artigo crítico separado focado em questões climáticas, o veículo disse que o resultado mostrou a “contradição inerente” Entre o “imperativos eleitorais de curto prazo” dos líderes “e a obrigação moral de longo prazo” às gerações futuras.

Os cônjuges dos líderes do G7 não compareceram ao encontro, disse o Politico, chamando-o de um sinal da irrelevância da cúpula. Apenas as esposas dos líderes franceses e britânicos aceitaram o convite do sócio do chanceler Scholz.