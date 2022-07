Medvedev comenta a ameaça de ‘crimes de guerra’ do Ocidente — CMIO

Ex-líder russo diz que qualquer tentativa de ameaçar uma nação nuclear é um negócio arriscado

O Ocidente deve ter cuidado com o arsenal nuclear da Rússia ao falar sobre a realização de um tribunal de “Crimes de Guerra” contra Moscou, pediu o ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Ele fez a declaração durante um discurso no fórum jurídico internacional de São Petersburgo na quinta-feira.

“Esses países e políticos realmente acreditam na possibilidade de realizar um tribunal criminal contra um país que possui o maior arsenal nuclear do mundo?” perguntou Medvedev durante o fórum, acrescentando que “Eu nem estou falando sobre os benefícios práticos de tais medidas. É apenas um absurdo, vamos encarar isso.”

Ele passou a questionar por que os EUA, por exemplo, nunca enfrentaram a condenação da comunidade internacional por suas próprias intervenções militares. “Não consigo me lembrar de uma única tentativa bem-sucedida de realizar tal julgamento para as inúmeras campanhas militares conduzidas pelos EUA nos séculos 20 e 21”, ele disse.

Embora o Tribunal Penal Internacional tenha lançado oficialmente investigações criminais sobre supostos crimes de guerra cometidos no território do Afeganistão, inclusive pelos EUA e seus aliados, esses esforços não resultaram em nenhum tipo de julgamento. Além disso, após anos de obstrução dos EUA, o principal promotor do TPI, Karim Khan, anunciou no ano passado que sua investigação se concentrará apenas em crimes cometidos pelo Taleban e pelo Estado Islâmico.

O ex-presidente insistiu que o governo de Washington “para dizer o mínimo, ações ilegais” serviram para construir um “Democracia ao estilo anglo-saxão nos ossos das populações civis da Coréia, Vietnã, Iugoslávia, Iraque e Afeganistão.”

Medvedev, que agora atua como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, observou que a Rússia é um país que “estava nas origens da construção da atual ordem mundial e formando a base legal para o estabelecimento de organizações internacionais” como os que pediram um tribunal para julgar o governo russo.

Sua resposta vem após uma sessão acalorada do conselho de segurança da ONU no início desta semana, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apareceu por meio de um link de vídeo e acusou a Rússia de atacar civis em meio ao conflito militar entre Moscou e Kiev.













Zelensky pediu que a Rússia fosse declarada “estado terrorista” e expulso tanto do conselho como da ONU. Ele também insistiu na criação de um tribunal internacional para julgar o governo russo pelo que chamou de “guerra de conquista em grande escala”.

Os apelos de Zelensky foram apoiados por representantes da Polônia, Estônia e Reino Unido, no entanto, expulsar a Rússia do Conselho de Segurança ou da ONU é praticamente impossível, pois é membro permanente da organização e tem poder de veto a tal decisão.

Moscou negou veementemente atacar civis durante sua operação especial no país e acusou Kiev de fazer uma guerra de propaganda para obter mais armas e ajuda financeira do Ocidente.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.