Kiev também quer impor um embargo comercial à Síria por seu reconhecimento das repúblicas do Donbass

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia anunciou na quinta-feira que está cortando os laços diplomáticos com a Síria depois que Damasco reconheceu a independência das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk.

Em um comunicado publicado em seu site, o ministério disse que “condena veementemente” A decisão da Síria, que considera um “ato hostil contra a Ucrânia” e um “invasão de sua soberania e integridade territorial”.

“Em resposta a este ato hostil, a Ucrânia declara o rompimento das relações diplomáticas com a Síria sem o rompimento das relações consulares”, disse. a mensagem lê mais.

Kiev também disse que pretende impor um embargo comercial à Síria e está considerando “outras sanções contra pessoas jurídicas e pessoas físicas sírias”.

Na quarta-feira, a agência de notícias estatal SANA citou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores dizendo que a República Árabe Síria decidiu reconhecer a independência e a soberania tanto da República Popular de Lugansk quanto da República Popular de Donetsk.













Depois da Rússia, a Síria tornou-se o segundo país entre os membros da ONU a reconhecer formalmente a independência dos dois estados que compõem a região de Donbass. Ambas as repúblicas decidiram romper com o controle de Kiev em 2014, depois que um golpe apoiado pelo Ocidente derrubou o presidente democraticamente eleito Viktor Yanukovych. Sua decisão levou Kiev a tentar recuperar as áreas pela força, levando a um conflito de oito anos.

Atendendo a pedidos do DPR e do LPR, a Rússia lançou uma ofensiva militar contra a Ucrânia em 24 de fevereiro. Moscou citou o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.