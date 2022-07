EUA prometem apoio de longo prazo à Ucrânia — CMIO

Washington vai ficar com Kiev ‘o tempo que for preciso’, alertou o presidente Biden durante uma entrevista coletiva

O presidente dos EUA, Joe Biden, declarou que Washington vai “ficar com a Ucrânia o tempo que for necessário”, insistindo, mais uma vez, que o conflito com a Rússia não terminará com Moscou prevalecendo sobre Kiev.

Biden também argumentou que o presidente russo Vladimir Putin foi “recebendo exatamente o que ele não queria”, sugerindo que Moscou tinha “queria a finlandização da OTAN, [but] ele conseguiu a OTAN-ização da Finlândia.” Juntamente com a Suécia, a Finlândia se candidatou após a ofensiva militar para ingressar na OTAN, e os pedidos de ambos os países foram oficialmente aceitos no início desta semana.













Os EUA investiram enormes quantias de dinheiro no esforço de guerra ucraniano, fornecendo US$ 54 bilhões em ajuda econômica e militar, com aproximadamente US$ 12 bilhões em armas. No entanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que isso não é suficiente, pedindo mais US$ 5 bilhões por mês em apoio financeiro da OTAN. Ele se referiu à soma como um “coisa fundamental, necessária para a defesa e proteção.”

A necessidade de apoio da Ucrânia continuará além da guerra, insinuou Zelensky, insistindo que seu país deve receber status protegido, acompanhado por “garantias de segurança.” OTAN “deve encontrar um lugar para a Ucrânia no espaço de segurança comum,” ele argumentou.

Os países da OTAN se reuniram na quarta-feira para adotar um novo Conceito Estratégico mais explicitamente anti-Rússia, no qual o bloco acusou Moscou de ter “quebrou a paz e alterou gravemente nosso ambiente de segurança“, enquanto um “Ucrânia forte e independente” seria fundamental para a estabilidade do bloco. A OTAN também não parou de culpar a Rússia pelos males do mundo, também visando a China por supostamente usar seu “alavancagem econômica para criar dependências estratégicas e aumentar sua influência.”

Biden declarou na quarta-feira que os EUA aumentariam permanentemente sua presença militar na Europa Oriental, com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, prometendo da mesma forma reforçar seu “alta prontidão” presença de tropas de 40.000 soldados para colossais 300.000.

Embora as ações de Biden em relação à Ucrânia tenham sido aplaudidas pelos aliados dos EUA na Otan, sua recepção em casa foi menos do que entusiasmada. Apenas 11% dos americanos parecem acreditar na narrativa do governo que culpa a Rússia pelos preços dos combustíveis ruinosamente altos, enquanto o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discordou publicamente de Biden em relação à afirmação do presidente de que a inflação disparada é devido à crise na Ucrânia.

Enquanto isso, enquanto o governo continua gastando dezenas de bilhões de dólares para sustentar o esforço de guerra ucraniano, a maioria dos americanos está preocupada em sobreviver, e poucos veem o apoio à Ucrânia como uma questão de alta prioridade enquanto o país se aproxima das eleições de meio de mandato. em novembro. Os índices de aprovação do presidente estão em níveis recordes e vêm caindo à medida que o custo de vida aumenta.