Turquia emite novo alerta da OTAN para Suécia e Finlândia — CMIO

A Turquia não ratificará as propostas da OTAN da Suécia e da Finlândia até que os estados nórdicos cumpram as promessas que fizeram a Ancara, explicou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan na quinta-feira.

Caso Helsinque e Estocolmo não cumpram suas promessas, os pedidos não serão enviados ao parlamento turco, acrescentou.

“O importante é que as promessas se tornem realidade” Erdogan disse durante uma conferência de imprensa no final de uma cúpula da Otan em Madri. “Primeiro a Suécia e a Finlândia devem cumprir suas funções e essas estão no texto… ele adicionou.

A proposta de adesão de qualquer país deve ser apoiada por todos os estados membros da OTAN e ratificada por seus governos antes que o processo de adesão possa realmente começar.

A Turquia e as duas nações nórdicas chegaram a um acordo de 10 pontos, envolvendo a perseguição de grupos que Ancara considera serem “terroristas” e levantando um embargo de armas, no início desta semana.













Como resultado, a Turquia monitorará de perto se a Suécia e a Finlândia cumprirão ou não suas promessas, como entregar dezenas de indivíduos procurados por Ancara. “A Suécia prometeu extraditar 73 terroristas para a Turquia” disse Erdogan.

“Este é o começo, vamos acompanhar de perto a implementação das promessas feitas no memorando e tomar as medidas em conformidade”, disse. ele acrescentou, saudando o acordo como um grande “vitória diplomática” para a Turquia.

Tanto a Finlândia quanto a Suécia lutaram para se juntar ao bloco da OTAN liderado pelos EUA depois que o conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia eclodiu no final de fevereiro. Embora as duas nações tenham mantido laços estreitos com o bloco por décadas, até agora permaneceram formalmente neutras.

A iniciativa da OTAN, no entanto, chegou a um impasse quando a Turquia expressou preocupação com as duas nações que abrigam membros de grupos que considera serem “terroristas”. Os grupos incluem o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e a chamada Organização Terrorista Fethullah Gulen (FETO), uma suposta organização liderada pelo clérigo turco Gulen, com sede nos EUA. Ancara acredita que o FETO é o culpado por trás da tentativa fracassada de 2016 de derrubar Erdogan.