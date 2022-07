O radar com inteligência artificial de Israel vê através das paredes — CMIO

O mais novo sistema de penetração de parede usa IA para distinguir alvos, afirma empresa de tecnologia

Uma empresa de tecnologia israelense introduziu um novo sistema de radar portátil que pode detectar seres vivos através de paredes sólidas e usa IA para diferenciar pessoas e animais. Os fabricantes do Xaver 1000 chamam isso de “essencial” e um “jogador desafiante” para qualquer coisa, desde busca e salvamento até forças especiais envolvidas em combate urbano.

O novo dispositivo possui “um rastreamento baseado em IA de padrões de alvos ao vivo”, de acordo com seus fabricantes, Camero-Tech. O empreiteiro militar israelense, baseado em Kfar Netter, perto de Netanya, diz que o Xaver 1000 fornece “uma resolução sem precedentes de partes do corpo e posição: sentado, em pé, deitado e a altura de objetos vivos” e pode distinguir entre adultos, crianças e animais.

Amir Beeri, CEO e fundador da Camero, descreveu o dispositivo como “um verdadeiro divisor de águas para forças especiais e equipes de aplicação da lei que realizam operações urbanas e rurais que exigem informações confiáveis ​​sobre objetos vivos ocultos”.

O Xaver “determina a abordagem mais adequada para garantir missões de salvamento bem-sucedidas em uma variedade de cenários operacionais, como situações de resgate de reféns”, Beeri disse à Defesa de Israel.













Xaver 1000 pode “Vejo” através dos materiais de construção mais comuns, de acordo com a Camero-Tech. É portátil e pode ser operado por um único usuário, tanto direta quanto remotamente via wi-fi. Um dos recursos é uma tela sensível ao toque integrada que pode renderizar uma exibição 3D de pessoas e objetos vivos, tanto quando colocados contra uma parede ou a uma curta distância, de acordo com a empresa. Os dados podem ser gravados e reproduzidos para fins de análise, debriefing e treinamento.

A Camero-Tech apresentou o Xaver na exposição Eurosatory 2022 de tecnologia militar, realizada no início deste mês em Paris, França.

O novo dispositivo combina muitos dos recursos de outros produtos da série Xaver, desde o handheld “detector de presença de vida” ao sensor remoto LR80.