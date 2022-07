Primeira juíza negra da Suprema Corte dos EUA empossada — CMIO

Ketanji Brown Jackson se tornou oficialmente a primeira mulher negra a sentar na quadra

Ketanji Brown Jackson foi oficialmente empossado como juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos na quinta-feira, substituindo Stephen Breyer, que está se aposentando depois de quase 28 anos no banco. Ela se torna a primeira mulher negra a se sentar na quadra.

Jackson agradeceu a seus novos colegas por seu “boas-vindas calorosas e graciosas”, destacando Breyer, para quem ela trabalhou por um ano em 1999, como “um amigo pessoal e mentor meu nas últimas duas décadas.” Como Breyer, espera-se que ela preencha a ala liberal do tribunal ao lado da juíza Sonia Sotomayor e Elena Kagan.













A juíza de 51 anos já foi juíza do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito de DC, cargo para o qual foi nomeada em 2021, após nove anos como juíza do tribunal distrital. Anteriormente, ela foi vice-presidente da Comissão de Sentenças dos EUA, encarregada de julgar se as sentenças federais eram justas. Ela também trabalhou em consultório particular e como defensora pública.

Embora o presidente Biden tenha deixado claro ao procurar um substituto para a juíza Breyer que raça e gênero foram fatores-chave de contratação em sua seleção, sob questionamento de confirmação para sua posição anterior, Jackson insistiu que ela seria “metódica e intencionalmente deixando de lado opiniões pessoais” e “quaisquer outras considerações inadequadas.”

“Eu acho que raça seria o tipo de coisa que seria inapropriado injetar na avaliação de um caso,” ela disse.

Jackson também foi entrevistado em 2016 pelo então presidente Barack Obama quando procurou substituir o falecido juiz Antonin Scalia. Obama acabou selecionando Merrick Garland, cuja nomeação o Senado controversamente se recusou a votar e que acabou sendo nomeado procurador-geral sob Biden.

Jackson, graduada em Direito de Harvard, assume seu papel em meio a um período tumultuado para a Suprema Corte, que na semana passada revogou as proteções federais ao aborto em uma decisão que reverteu a decisão Roe v Wade de 1973. A decisão foi recebida com ondas de protesto em todo o país, e um homem foi preso por supostamente conspirar para matar o juiz conservador Brett Kavanaugh.