Negociações nucleares iranianas terminam sem progresso – CMIO

Um mediador da UE disse que Teerã e Washington não conseguiram resolver questões pendentes durante as negociações no Catar

A última rodada de negociações realizada para reviver o acordo nuclear de 2015 entre o Irã e um grupo de grandes potências mundiais terminou com pouco progresso, disseram autoridades. Ambos os lados culpam um ao outro pelas negociações paralisadas.

O mediador da União Europeia, Enrique Mora, concluiu dois dias de “intenso” conversações na capital do Catar na quarta-feira, afirmando que os Estados Unidos e o Irã não conseguiram “o progresso que a equipe da UE … esperava.” Ele, no entanto, disse que as delegações “continuar trabalhando com urgência ainda maior” renovar o acordo nuclear, apesar de meses de negociações acaloradas com poucos resultados.

Dois dias intensos de conversações de proximidade em Doha em #JCPOA. Infelizmente, ainda não foi o progresso que a equipe da UE como coordenadora esperava. Continuaremos trabalhando com urgência ainda maior para trazer de volta aos trilhos um acordo fundamental para a não proliferação e a estabilidade regional @JosepBorrellFpic.twitter.com/eA1Wluif01 — Enrique Mora (@enriquemora_) 29 de junho de 2022

Falando ao Axios, um representante sênior dos EUA não identificado insistiu que Teerã era o culpado por prolongar as negociações, acusando seus negociadores de levantar “velhas questões que foram resolvidas por meses”, assim como “novas questões que não estão relacionadas ao acordo nuclear de 2015”.

“Se há um lado que precisa tomar uma decisão, são eles – e são eles há meses”. afirmou o funcionário, acrescentando que, embora “Um acordo está disponível há algum tempo”, Autoridades iranianas “não demonstraram nenhum senso de urgência”.

De acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã citado pelo Tasnim News, Mora continuará conversando com o vice-chanceler Ali Bagheri Kani sobre como proceder com as negociações nucleares, que foram realizadas em Viena, Áustria e Doha, Qatar desde o presidente dos EUA. Joe Biden assumiu o cargo.

Tasnim, um meio de comunicação semi-oficial, também informou que nenhum progresso foi feito no Catar, mas culpou o lado dos EUA por se recusar a oferecer “garantias para os benefícios econômicos do Irã” ligados ao acordo nuclear, alegando também que o atraso nas negociações foi causado pela “fraqueza do governo Biden”.

Assinado pela primeira vez em 2015 e formalmente conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA), o acordo nuclear pretendia impor salvaguardas estritas ao programa de energia nuclear do Irã em troca do alívio das sanções do Ocidente. Enquanto o órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas confirmou repetidamente que Teerã estava mantendo o acordo por anos depois que ele foi atingido, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se unilateralmente do pacto em 2018 e reimpôs todas as sanções americanas anteriores. O Irã respondeu reduzindo gradualmente seus próprios compromissos sob o JCPOA, insistindo que retornará ao cumprimento total somente depois que as penalidades dos EUA forem retiradas.