EUA dizem que venda de caças para a Turquia está “em andamento” – CMIO

Um alto funcionário dos EUA negou relatos de que Washington tenha feito o acordo depender do apoio de Ancara à ampliação da OTAN

O governo dos EUA apoia os esforços da Turquia para modernizar sua força aérea e em breve poderá aprovar a venda de dezenas de caças F-16, disse um alto funcionário do Pentágono.

Falando a repórteres durante uma coletiva de imprensa remota na quarta-feira, a secretária assistente de Defesa para Assuntos de Segurança Internacional, Celeste Wallander, disse que a venda há muito paralisada pode acontecer em breve, meses depois que Ancara solicitou 40 caças F-16 fabricados pela Lockheed Martin e cerca de 80 kits de atualização para sua frota existente.

“Esses planos estão em andamento” mas ainda precisam fazer o seu caminho através “processos de contratação”, disse ela, acrescentando que Washington é a favor de “A modernização da frota de caças da Turquia porque isso é uma contribuição para a segurança da OTAN e, portanto, para a segurança americana.”

O pedido da Turquia pelos aviões em outubro passado seguiu uma disputa acalorada sobre o mais novo caça dos EUA, o F-35, que Ancara ajudou a desenvolver em uma iniciativa multinacional de compras. Embora já tenha gasto cerca de US$ 1,4 bilhão na aeronave, a decisão da Turquia de comprar sistemas de defesa aérea S-400 fabricados na Rússia em 2017 provocou uma dura reação de Washington, que expulsou Ancara do programa F-35 e até impôs sanções a alguns funcionários. envolvidos na venda do S-400.













O acordo para F-16 e kits de modernização foi lançado como uma forma de os Estados Unidos compensarem seu aliado da OTAN, que há muito tempo mantém sua própria frota de jatos mais antigos, embora até quarta-feira as autoridades dos EUA tenham falado pouco sobre o progresso do acordo. .

Em uma rara declaração oficial sobre o assunto em março passado, o Departamento de Estado disse aos legisladores que tal venda estaria de acordo com os objetivos da política dos EUA, argumentando que a Turquia está “um importante impedimento à influência maligna na região”. No entanto, ficou aquém de um endosso explícito para qualquer venda do F-16.

Embora os comentários de Wallander sigam relatos de que legisladores dos EUA pressionaram a Casa Branca a encerrar o acordo de aeronaves se a Turquia bloqueasse a adesão da Finlândia e da Suécia ao bloco da OTAN, um alto funcionário do governo negou qualquer contrapartida.

“Os EUA não ofereceram nada à Turquia e não foram solicitados nada pela Turquia” em relação ao alargamento da OTAN, disse o funcionário, acrescentando que as negociações sobre os F-16 estavam em andamento, mas exigiriam a aprovação final do Congresso.

Ancara inicialmente se opôs aos pedidos da OTAN dos dois estados nórdicos, alegando que mantinham laços com grupos terroristas, mas inverteu o curso no início desta semana após conversas com autoridades de todos os lados. A Turquia foi o único membro da aliança a levantar objeções, e o acordo agora em vigor provavelmente abrirá o caminho para a participação finlandesa e sueca no coletivo militar liderado pelos EUA.