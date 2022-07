Xi da China empossa novo líder de Hong Kong — CMIO

O presidente liderou a cerimônia quando a região marcou o 25º aniversário de sua entrega do domínio britânico

O presidente chinês Xi Jinping empossou o novo chefe do Executivo de Hong Kong, John Lee, durante sua primeira viagem fora do continente desde o início da pandemia de coronavírus.

Lee, um ex-oficial de segurança, fez seu discurso inaugural na sexta-feira, apresentando sua visão para o território.

O novo governo “vai aumentar a competitividade de Hong Kong e desenvolver a economia”, disse ele, acrescentando que “A ênfase será colocada no desenvolvimento de Hong Kong em um centro internacional de inovação e tecnologia, alavancando e combinando os respectivos pontos fortes de Hong Kong e do continente.”

Embora Xi não tenha participado de um tradicional evento de hasteamento da bandeira para marcar a ocasião, ele oficiou a cerimônia de posse depois de chegar a Hong Kong um dia antes. O presidente não saía da China continental desde 2019, e sua última viagem a Hong Kong ocorreu em 2017, quando empossou a ex-líder da cidade, Carrie Lam.













Falando depois que Lee assumiu formalmente o cargo, Xi elogiou a política de ‘um país, dois sistemas’ de Pequim e prometeu permitir alguma autonomia para a ex-colônia britânica, mantendo-a como parte da China.

“Para este tipo de bom sistema, não há razão alguma para mudá-lo. Deve ser mantido a longo prazo”, ele disse.

A sexta-feira também marcou o 25º aniversário do retorno de Hong Kong à governança chinesa, após mais de 150 anos de domínio britânico. Embora Pequim tenha prometido que Hong Kong teria uma forma de autogoverno e independência judicial por pelo menos 50 anos após a transferência em 1997, os líderes ocidentais acusaram a China de restringir essa autonomia, particularmente com uma lei de segurança nacional de 2020 aprovada após a protestos em massa e tumultos.

Ex-chefe de polícia, Lee está entre vários altos funcionários de Hong Kong sob sanções dos EUA sobre a lei, que ele ajudou a implementar. A China rejeitou as críticas à legislação, no entanto, com Xi insistindo “ordem restaurada do caos” preservando os moradores “direitos democráticos”.