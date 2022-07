Finlândia revela o que ajudou a quebrar impasse com a Turquia — CMIO

Uma pausa para o café serviu como um ponto de virada nas negociações, diz chanceler

O acordo com a Turquia, que abriu o caminho para a Finlândia e a Suécia se juntarem à Otan, foi fechado em parte graças a uma pausa para o café, revelou o ministro das Relações Exteriores da Finlândia, Pekka Haavisto.

Negociações tensas estavam em andamento há semanas depois que Ancara anunciou em maio que não apoiaria as candidaturas das duas nações nórdicas para ingressar no bloco militar liderado pelos EUA, acusando-os de abrigar membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que considera uma organização terrorista e por apoiar embargos de armas à Turquia.

Os lados realizaram várias reuniões em Ancara e Bruxelas, mas não conseguiram encontrar um consenso sobre uma série de questões. Assim, quando o acordo foi alcançado antes da cúpula da Otan em Madri na terça-feira, foi uma surpresa até para o ministro das Relações Exteriores Haavisto, disse o diplomata à Reuters na quarta-feira.

o “intenso” As negociações de alto nível na capital espanhola duraram duas horas, mas os líderes da Turquia, Finlândia e Suécia ainda lutam para concordar em alguns pontos de discórdia, apenas repetindo suas posições anteriores, lembrou o ministro.













“E então fizemos uma pausa para o café e como sempre, durante a pausa para o café, surgiram ótimas ideias e, no final, no final da reunião, foi mais fácil chegar à conclusão.” disse Havisto.

Ele contou a mesma história ao jornal espanhol El Mundo na quinta-feira, chamando a pausa para o café “um ponto de viragem” nas discussões. Enquanto os líderes bebiam sua bebida, eles “encontraram ideias criativas e foram capazes de alterar o texto para encontrar uma solução mutuamente satisfatória”, disse o ministro.

O papel do café como fator unificador entre a Turquia e a Finlândia acaba sendo mais do que apenas uma coincidência. Segundo a International Coffee Association, a Finlândia tem o segundo maior consumo per capita da bebida. Os turcos também são amantes de café de renome, com o seu popular ‘café turco’ – feito em um pote especial de cezve usando grãos finamente moídos, sem filtragem.













Segundo Haavisto, o principal desafio nas conversas com a Turquia foi superar as diferenças sobre o que cada país define como “terrorismo.” Mas no final, Helsinque, Estocolmo e Ancara “poderia separar essas questões na declaração e isso realmente (nos trouxe) à conclusão”, ele disse.

As principais promessas dadas pela nação nórdica à Turquia envolveram ações contra grupos que Ancara considera serem “terroristas” e levantando um embargo de armas.

Na quinta-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan alertou que Ancara monitorará de perto como a Finlândia e a Suécia cumprem suas promessas.

“O importante é que as promessas se tornem realidade” Erdogan insistiu, acrescentando que, se isso não acontecer, os pedidos de Helsinque e Estocolmo simplesmente não serão encaminhados ao parlamento turco para ratificação.

A Finlândia e a Suécia, que ficaram de fora da Otan durante a Guerra Fria, solicitaram a adesão ao bloco em 18 de maio, citando preocupações com sua segurança após o lançamento da ofensiva militar russa na Ucrânia no final de fevereiro.