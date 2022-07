Polônia abandona benefícios para refugiados ucranianos — CMIO

Quatro meses são suficientes para se adaptar e começar a ganhar por conta própria, diz o comissário de refugiados do país

A Polônia deixará de fornecer ajuda financeira a refugiados ucranianos no país na sexta-feira, disse o vice-ministro do Interior e comissário para refugiados do país.

A partir de 1º de julho, o governo deixará de fornecer 40 zloty poloneses (cerca de US$ 9) por dia para alimentação e acomodação aos refugiados, disse Pawel Szefernaker ao jornal Rzeczpospolita.

“Estamos convencidos de que muitas pessoas na Polônia são capazes de se tornarem independentes e se adaptarem” ele disse.

A medida visa encorajar mais ucranianos “Seja ativo” e começar a procurar emprego, explicou o funcionário.

“Quatro meses de proteção integral é, em nossa opinião, tempo suficiente para se adaptar no país”, ele insistiu.

De acordo com Szefernaker, os pagamentos continuarão apenas para pessoas com deficiência, gestantes e famílias com muitos filhos.













O anúncio não foi uma surpresa, pois os benefícios foram inicialmente introduzidos por um período de dois meses após o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia. Mais tarde, eles foram prorrogados por mais dois meses, com as autoridades polonesas dizendo que 1º de julho era o prazo final.

Varsóvia tem sido um dos mais fortes apoiadores de Kiev durante seu conflito com a Rússia. Forneceu armas à Ucrânia, incluindo metade de seus tanques, e pediu ativamente à UE que aumentasse a pressão das sanções sobre Moscou.

A Polônia também aceitou mais refugiados ucranianos do que qualquer outra nação. Segundo estimativas da ONU, pelo menos 4,3 milhões dos que fogem dos combates passaram pelo território polonês, com cerca de 1,5 milhão permanecendo no país.