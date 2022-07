Polícia admitiu bisbilhotar – ativistas – CMIO

A polícia do Canadá confirmou que está usando malware para se infiltrar em dispositivos móveis e coletar dados

A Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) divulgou que usa spyware para se infiltrar em dispositivos móveis e coletar dados, de acordo com uma declaração pública feita na quinta-feira por uma organização canadense de direitos humanos.

A Associação de Liberdades Civis do país (CCLA) afirma que encontrou a revelação enterrada em um documento apresentado ao Parlamento canadense em 22 de junho de 2022. A admissão da RCMP supostamente veio em resposta a legisladores questionando o uso de vigilância do governo em cidadãos canadenses. Conforme declarado pelo CCLA, esta é a primeira vez que um serviço policial no Canadá admitiu abertamente o uso de ferramentas de vigilância controversas e invasivas em investigações direcionadas.

O documento foi relatado anteriormente pelo Politico, que afirmou que a Equipe de Acesso e Interceptação Secreta da RCMP (CAIT) usou “Ferramentas de investigação no dispositivo” para coletar remotamente textos, e-mails, fotos, vídeos, informações financeiras e até mesmo ligar microfones e câmeras remotamente nos dispositivos alvo. O processo teria sido usado somente após a obtenção de um mandado e implementado em 10 investigações entre 2018 e 2020. Também é observado que o comissário de privacidade do Canadá não foi consultado sobre o uso de tais métodos.













A força policial nacional teria afirmado que a proliferação de métodos de comunicação criptografados serviu como a principal razão para empregar essas táticas, escrevendo em sua divulgação que “Em menos de uma geração, um grande número de canadenses migrou suas comunicações diárias de um pequeno número de grandes provedores de serviços de telecomunicações, todos fornecendo serviços limitados e controlados centralmente aos clientes, para inúmeras organizações no Canadá e em outros lugares que fornecem uma infinidade de serviços serviços digitais aos clientes”.

“Essa descentralização, combinada com o uso generalizado de voz criptografada de ponta a ponta e serviços de mensagens baseados em texto, tornam exponencialmente mais difícil para a RCMP realizar vigilância eletrônica autorizada pelo tribunal”, disse. Politico citou a divulgação como dizendo.

No entanto, como aponta o CCLA, o documento não esclarece exatamente que tipo de investigações foram consideradas para justificar o uso dessas ferramentas intrusivas, ou quais ferramentas específicas a agência recorreu ou quem as forneceu.

“É um dos muitos fornecedores de spyware conhecidos por vender essas ferramentas para estados autoritários que o usam para atingir defensores de direitos humanos e jornalistas? Quais são os processos internos de decisão e autorização empreendidos para autorizar esta opção nuclear para vigilância de canadenses? Por que o Comissário de Privacidade não foi consultado quando a natureza invasiva e controversa de tais ferramentas no cenário mundial é explícita e bem conhecida?” questionou o CCLA.

A organização pediu transparência pública sobre o assunto e pediu uma discussão aberta sobre o “adequação do uso de tais ferramentas” bem como a proteção legal e as estruturas necessárias para garantir a responsabilidade pelo uso desses métodos contra os cidadãos canadenses.