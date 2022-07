Pesquisadores avançam no transplante de órgãos de animais para humanos – mídia – CMIO

Cientistas pediram às autoridades dos EUA a aprovação de ensaios clínicos com transplante de órgãos de porco em humanos

Vários hospitais universitários e de pesquisa abordaram a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA com pedidos de permissão para experimentar o transplante de órgãos de animais em receptores humanos, informou o Wall Street Journal na sexta-feira. As propostas prevêem ensaios clínicos estritamente regulamentados e serão decididas caso a caso, disse o WSJ, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A FDA convocou uma reunião do comitê consultivo público na quarta-feira, discutindo possíveis requisitos regulatórios para transplante interespécies – também conhecido como xenotransplante – com transplantologistas, de acordo com o veículo.

Entre as instituições que recentemente buscaram orientação da FDA sobre ensaios clínicos, ou buscaram aprovação para eles, está o Centro Médico da Universidade de Maryland, em Baltimore. Em janeiro, eles transplantaram um coração de porco geneticamente modificado em um homem de 57 anos gravemente doente. A cirurgia experimental de David Bennett foi feita sob uma autorização de emergência da FDA. Três semanas após a cirurgia, os médicos encontraram um vírus de porco em seu novo coração. Bennett morreu dois meses depois, de causas que ainda estão sendo investigadas.

A Universidade de Maryland está atualmente avançando com estudos sobre babuínos enquanto busca orientação da FDA sobre as etapas adicionais necessárias para testes em humanos, disse ao WSJ o Dr. Muhammad M. Mohiuddin, um dos médicos envolvidos na cirurgia de Bennett.













Pesquisadores da Universidade do Alabama em Birmingham também planejam buscar a aprovação da FDA para um ensaio clínico, disse o Dr. Jayme Locke, do Instituto de Transplantes Abrangente da Escola de Medicina de Heersink. O CTI havia transplantado rins de porco, que produziram urina com sucesso, no corpo de uma pessoa com morte cerebral no início deste ano.

O Instituto de Transplantes Langone da Universidade de Nova York também está interessado, de acordo com seu diretor, Dr. Robert Montgomery. “Estamos no caminho para os ensaios clínicos” ele disse ao WSJ.

Embora o FDA esteja preocupado com possíveis infecções de órgãos de animais que podem se espalhar não apenas para os receptores, mas também para seus familiares, os transplantologistas estão dizendo que também não é possível garantir que os órgãos humanos doados sejam perfeitamente saudáveis. Ensaios clínicos permitiriam aos pesquisadores coletar e compartilhar dados, ao mesmo tempo em que dariam ao FDA uma melhor supervisão, dizem eles.

Não está claro se e quando a FDA pode aprovar os testes. Transplantologistas estão buscando acesso a órgãos de animais para compensar a escassez de doadores humanos. Mais de 6.000 americanos morrem todos os anos à espera de um transplante de órgão, com mais de 100.000 pessoas em uma lista de espera nacional, de acordo com a United Network for Organ Sharing, a organização sem fins lucrativos contratada pelo governo federal para ajudar a alocar órgãos.