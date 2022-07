O governo Johnson pode quebrar o Reino Unido – Irlanda – CMIO

Londres está antagonizando Dublin ao quebrar sua palavra sobre o acordo do Brexit, afirmou o vice-primeiro-ministro irlandês

Londres tentar anular o protocolo da Irlanda do Norte do acordo do Brexit pode levar as pessoas a se afastarem da união, disse o vice-primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, nesta quinta-feira, chamando as ações do governo de Boris Johnson “antidemocrático” e “desrespeitoso.”

“O que o governo britânico está fazendo agora é muito antidemocrático e muito desrespeitoso com as pessoas na Irlanda do Norte, porque está tirando esse poder da Assembleia e dizendo que os ministros britânicos podem anular seções do protocolo”. Varadkar disse à BBC Irlanda do Norte.

Ele estava se referindo ao projeto de lei apresentado na Câmara dos Comuns no mês passado, que busca revisar partes do acordo fechado com a UE para permitir que o Reino Unido deixe o bloco. Com Dublin permanecendo membro da união multinacional, o status do comércio entre ela e a Irlanda do Norte – seis condados da ilha que permaneceram parte do Reino Unido após a independência da Irlanda há um século – teve que ser regulamentado por meio do protocolo especial.

“Isso é o que eu acho chocante e difícil de aceitar. O governo britânico quer impor soluções à Irlanda do Norte que a maioria das pessoas na Irlanda do Norte não quer. Já aconteceu isso duas vezes agora”, disse Varadkar. “Se você faz um tratado e é um país honrado ou um governo honrado, você tem que honrá-lo, e você tem que cumprir a lei internacional. A abordagem que eles estão adotando está errada.”

Não é normal que um governo democrático em um país respeitado assine um tratado e depois tente aprovar uma legislação doméstica para anulá-lo.

Varadkar também discordou das alegações da secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, de que as propostas da UE são “pior do que a paralisação atual”, e Secretário de Estado da Irlanda do Norte Brandon Lewis, que descreveu as relações com Dublin como “excelente.”













“Bem, acho que mais uma vez um quadrado está sendo chamado de círculo ali. Na minha vida política, nunca vi relações tão ruins”, disse. disse Varadkar, que exerceu várias funções de gabinete desde 2011. Foi primeiro-ministro entre 2017 e 2020 e atualmente é ministro da empresa, comércio e emprego no governo de Michael Martin.

Ao elevar as preocupações dos sindicalistas da Irlanda do Norte sobre a população em geral, o governo Johnson não foi imparcial, disse Varadkar à BBC, chamando-o de “erro estratégico”.

“É uma política peculiar vinda de um governo que pretende defender o sindicato”, disse ele, apontando que as pessoas vão se afastar do sindicato se Londres continuar a impor coisas à Irlanda do Norte que “uma clara maioria das pessoas não quer.”

De acordo com a proposta atualmente em análise em Londres, as mercadorias com destino à Irlanda do Norte provenientes da Grã-Bretanha – a ilha que contém Inglaterra, Escócia e País de Gales – não estariam sujeitas a verificações e impostos alfandegários, ao contrário das mercadorias que seguem para a Irlanda.