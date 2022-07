Ator vencedor do Oscar pede impeachment de Biden – CMIO

Biden “injustificou” a América e deve ser expulso para restaurar a nação à grandeza e glória, diz Jon Voight

O presidente Joe Biden deve sofrer impeachment imediatamente, para que os americanos possam começar a reconstruir seu país para sua glória legítima, disse o ator Jon Voight nesta semana. Seu apelo no Twitter atraiu elogios de colegas republicanos, mas condenações iradas de democratas e colegas de Hollywood.

“Meus queridos amigos, estamos todos entristecidos por tanta turbulência que foi trazida a esta vida que vivemos. Essa escuridão pode ser levantada? Podemos todos compartilhar a alegria mais uma vez e ver olho no olho?” Voight disse em dois minutos mensagem de vídeo na quarta-feira.

“Temos uma nação problemática com muito horror desses criminosos que estão arruinando vidas. Devemos parar com isso agora. Devemos trazer de volta a segurança de nossa nação”, ele continuou. A polícia deve novamente “guardem nossos bairros, nossos negócios, nossos filhos, nossos idosos, nossos veteranos e nossos deficientes.”

os americanos são “Bravo,” Voight acrescentou, porque o presidente Biden “injuriaram a glória desta nação. Ele derrubou nossa moral, nosso verdadeiro presente da terra dos livres. Ele deve ser impeachmentado. Não podemos esperar mais um segundo [of] tê-lo ditando nosso caminho.”

Voight também acusou Biden de querer “derrubar cada centímetro que foi sacrificado com sangue, suor e lágrimas por seu ditado de mentiras”.

“Esta terra está sendo demolida”, o ator continuou, mas disse que tinha fé que os americanos “edifique-a mais uma vez e ponha-a de pé com glória”.

O vídeo do ator de 83 anos já acumulou quase 300.000 visualizações online, com mais de 11.000 retuítes e curtidas, mas também mais de 3.400 respostas – principalmente de democratas irritados insultando Voight e o ex-presidente Donald Trump, que lhe deu uma Medalha Nacional por as Artes em 2019.













Muitos de seus colegas atores de Hollywood – conhecidos por simpatizar com os democratas – também criticaram o republicano franco.

O ator de ‘West Wing’, Joshua Malina chamado Voight “malandro”. [sic]

“Seus próprios filhos o odeiam”, twittou Billy Baldwin, ator e irmão mais novo do proeminente ativista democrata Alec Baldwin, em referência a Angelina Jolie e ao ator James Haven. Ambos haviam se afastado de Voight até a morte de sua mãe, Marcheline Bertrand, mas se reconciliaram com o pai em 2010.

Enquanto isso, a congressista Marjorie Taylor Greene (R-Geórgia) tuitou que Voight foi “correta e está dizendo como a maioria das pessoas se sente”, e que ela era “em pleno acordo” com a necessidade de impeachment de Biden.

Voight é conhecido por uma longa carreira em Hollywood, variando de ‘Midnight Cowboy’ e ‘Deliverance’ na década de 1970 a ‘Heat’ na década de 1990. Ele ganhou um Oscar de melhor ator por sua interpretação de um veterano do Vietnã paralisado em ‘Coming Home’, de 1978, bem como quatro Globos de Ouro ao longo de sua carreira.