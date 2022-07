Moscou cobra explicações da Noruega sobre bloqueio comercial em Svalbard, diz Lavrov

O tratado mencionado estabeleceu, de 1920, a soberania norueguesa sobre Svalbard, apontando ao mesmo tempo que outros países, incluindo a Rússia, têm direitos no engajamento em atividades comerciais no arquipélago, sem restrições. O conjunto de ilhas norueguesas está localizado no oceano Ártico a cerca de 600 km da Noruega continental e é uma das áreas habitadas mais setentrionais do planeta.