Turquia bloqueia dois grandes sites de notícias ocidentais — CMIO

O órgão de vigilância da mídia do país bloqueou o acesso ao VoA e ao DW depois que eles se recusaram a obter uma licença de transmissão

A Autoridade de Radiodifusão Turca (RTUK) bloqueou os sites da emissora alemã Deutsche Welle (DW) e da estação de rádio internacional norte-americana Voice of America (VoA). O bloqueio ocorre depois que os meios de comunicação se recusaram a obter uma licença de transmissão ou ajustar seus sites para cumprir as leis locais.

Ambos os meios de comunicação responderam ao bloqueio postando instruções em suas contas de mídia social, informando aos usuários Como as para contornar as restrições. Comentando sobre a proibição, o diretor da DW, Peter Limbourg, prometeu contestar a decisão do regulador no tribunal.

“A DW tomará medidas legais contra o bloqueio” Limbourg em entrevista ao Financial Times. O meio de comunicação tentou repetidamente dizer ao órgão de vigilância da mídia turca “por que não pôde atender ao pedido de obtenção de uma permissão, incluindo o fato de que a mídia licenciada na Turquia é obrigada a excluir o conteúdo que o cão de guarda considera inapropriado”, ele adicionou.













A controladora da VoA, a Agência dos EUA para Mídia Global (USAGM), criticou a proibição como um ato de “censura” pelas autoridades turcas. A RTUK fez um “escolha alarmante” censurar a internet, disse o CEO interino da USAGM, Kelu Chao, em um comunicado.

“O público na Turquia merece acesso a notícias baseadas em fatos sobre o mundo ao seu redor. Apesar deste último ataque à liberdade de imprensa, o USAGM não será dissuadido em sua missão de apoiar o livre fluxo de informações para as pessoas na Turquia e em todo o mundo”. acrescentou Chao.

Em 21 de fevereiro, a RTUK exigiu que DW, VoA e Euronews obtivessem licenças de transmissão para seus sites dentro de um período de 72 horas, citando um regulamento de 2019 que expandiu bastante os poderes do órgão de vigilância da mídia. Todos os meios de comunicação visados, no entanto, se recusaram a cumprir, insistindo que essa exigência equivalia a “censura.”

“O licenciamento é a norma para transmissão de rádio e TV, porque o espectro de transmissão é um recurso público finito, e os governos têm a reconhecida responsabilidade de regular o espectro para garantir que seja usado no interesse do público mais amplo. A internet, por outro lado, não é um recurso limitado, e o único propósito possível de um requisito de licenciamento para distribuição pela internet é permitir a censura”. VoA disse em um comunicado na época.













Enquanto a DW forneceu uma visão semelhante sobre a situação, a Euronews acabou cedendo à pressão da RTUK, fazendo alterações em seu site. O órgão de vigilância da mídia turca desistiu do pedido de licenciamento que fez à Euronews em meados de abril.

O bloco de DW e VoA já recebeu condenação de várias associações de jornalistas. A Associação de Jornalistas Alemães (DJV), por exemplo, instou Berlim a pressionar a Turquia a derrubar a proibição.

“A imposição de uma proibição de acesso à Deutsche Welle não pode ser explicada por nada além da pura arbitrariedade da autocracia de Erdogan”. O presidente da DJV, Frank Uberall, afirmou, insistindo que a DW vem fornecendo “jornalismo independente e crítico”.

O representante alemão dos Repórteres Sem Fronteiras, Christian Mihr, emitiu uma opinião semelhante, acusando o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan de buscar expandir sua “ataques constantes à mídia independente” visando também saídas internacionais.