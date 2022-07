Pentágono avalia 1,3 mil propostas de novas armas para enviar à Ucrânia, diz mídia

Anteriormente, oficiais de Defesa dos EUA realizaram encontros com companhias da indústria militar norte-americana para avaliar a capacidade industrial do país de suprir a demanda ucraniana de armamentos.

© AP Photo / Mosa’ab Elshamy Um caminhão lançador atira um Sistema de Foguetes de Alta Mobilidade (Himars), durante exercícios no sul do Marrocos, em 9 de junho de 2021

Washington tem liderado seus aliados no sentido de garantir apoio a Kiev. Entre outras medidas, o Congresso dos EUA aprovou, em maio, um pacote de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 210 bilhões) em assistência financeira e militar à Ucrânia. No mês anterior, o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, afirmou que um dos objetivos da Casa Branca com o apoio é “enfraquecer a Rússia”.