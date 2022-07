EUA bloqueiam US$ 1 bilhão em ativos de bilionário russo, diz departamento do Tesouro

Conforme publicou o Departamento do Tesouro dos EUA, uma notificação foi enviada ao fundo sediado no estado norte-americano de Delaware informando sobre o bloqueio e outras restrições.

“A Heritage Trust detém ativos avaliados em mais de um US$ 1 bilhão [cerca de R$ 5,2 bilhões]. Essa ação garante que esses ativos permanecerão bloqueados e inacessíveis a Kerimov”, diz o comunicado do Tesouro dos EUA, acrescentando que o fundo foi criado em 2017 com o objetivo de manter e administrar os ativos norte-americanos do bilionário russo.

Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, durante coletiva de imprensa no Departamento do Tesouro em Washington, EUA, 21 de abril de 2022

Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, durante coletiva de imprensa no Departamento do Tesouro em Washington, EUA, 21 de abril de 2022

© AP Photo / Susan Walsh Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, durante coletiva de imprensa no Departamento do Tesouro em Washington, EUA, 21 de abril de 2022

O Departamento do Tesouro notificou formalmente o fundo apontando que o Heritage Trust está sujeito às mesmas restrições impostas contra Kerimov, bloqueando quaisquer transações correlatas realizadas por cidadãos norte-americanos. As restrições se estendem a transações que envolvam ligações com propriedades de Kerimov no país. As proibições também bloqueiam o envio de lucros ou contribuições dos fundos para o empresário russo.