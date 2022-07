Ações da Gazprom caem com decisão importante dos acionistas — CMIO

As ações da gigante de energia russa Gazprom caíram mais de 30% na manhã de quinta-feira, depois que a empresa anunciou que não distribuiria dividendos com base em seus resultados de 2021.

A Gazprom estava sendo negociada a 207,69 rublos por ação às 07:57 GMT, tendo caído 32,32% desde quarta-feira, mostram dados da Bolsa de Moscou.

Na quinta-feira, a empresa anunciou que não pagaria dividendos este ano, que totalizaram 52,53 rublos por ação, ou 1,244 trilhão de rublos no total. A Gazprom disse que a decisão foi tomada em uma reunião anual de acionistas na quarta-feira.

“Os acionistas decidiram que, na situação atual, não é adequado pagar dividendos para 2021. Atualmente, as prioridades da Gazprom são a implementação do programa de investimentos, incluindo a gaseificação das regiões e a preparação para o próximo inverno. E, claro, devemos estar prontos para cumprir nossas obrigações fiscais,”, disse o vice-presidente do Conselho da Gazprom, Famil Sadygov, mais cedo na quinta-feira, conforme citado pelo RBC.













A decisão decorre de impostos adicionais que a Gazprom pode ter que pagar no período de setembro a novembro de 2022, informou o RBC, citando um dos acionistas da empresa. A proposta de exigir impostos adicionais da Gazprom foi apresentada pelo Ministério das Finanças da Rússia no início deste mês, e a Duma do Estado deve decidir se deve ou não introduzir a medida em uma reunião na quinta-feira.

O mercado de ações russo seguiu a queda da Gazprom. O índice de câmbio de Moscou (MOEX) denominado em rublos caiu 6,78%, para 2.217,41 pontos, enquanto o índice RTS denominado em dólar caiu 6,35%, para 1.321,78 pontos às 07:58 GMT.

